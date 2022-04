Putin nebojuje na Ukrajine len strelnými zbraňami: Takto chce zničiť tamojších obyvateľov

Ruské jednotky spustošili poľnohospodársku pôdu, zničili poľnohospodársku techniku a na úrodnej pôde, kde by mali rásť plodiny, nastražili nášľapné míny. Tradičné zásobovacie cesty Ukrajiny boli zničené a jej prístavy sú teraz pod kontrolou Ruska, informuje server Politico. V obkľúčenom meste Mariupol, kde 170 000 ľudí stále bojuje o prežitie, sa minulo takmer všetko jedlo. Konvoje s humanitárnou pomocou by sa aj dostavili, ale ruskí vojaci im neumožnili prechod do mesta.

"Jediný výklad tohto všetkého je nasledovný. Rusi chcú vyvolať hladomor a použiť ho ako metódu zastrašovania a agresie. Je to podobná metóda, akú používali Sovieti proti ukrajinskému ľudu ešte za čias Stalina," povedal koncom marca komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.

Hrozí domino efekt

Pokus o zničenie potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektora na Ukrajine, ktorá je preslávená svojou úrodnou černozemou, stavia do pozoru humanitárne agentúry, ktoré sa zúfalým úsilím pokúšajú o dodávky zásob a záchranu ukrajinského ľudu. Tento stav predstavuje hrozbu nielen pre európske trhy, ale celý svet a to z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ sa preruší dovoz poľnohospodárskych výrobkov a plodín z Ukrajiny, niektoré z najchudobnejších krajín Afriky a Blízkeho východu budú v nasledujúcich mesiacoch čeliť hladomoru.

Apríl je typickým obdobím, kedy ukrajinskí poľnohospodári začínajú siať kukuricu a slnečnicu, ktorej následný zber sa koná v lete. Ich šance na úspešnú jarnú sejbu sú však vážne ohrozené. Problémom je kritický nedostatok kľúčových poľnohospodárskych materiálov od palív a hnojív až po semená. Rastie aj nedostatok pracovníkov, keďže do armády vstúpilo obrovské množstvo farmárov.

V správe z dňa 24. marca Roman Leščenko, vtedajší ukrajinský minister poľnohospodárstva, požiadal EÚ o miliardy semien (kapusty, červenej repy, mrkvy a paradajok) ako súčasť balíka humanitárnej pomoci. Rusko, napísal Leščenko, sa pokúša nastoliť masový hladomor, ako to urobil Stalin v 30. rokoch 20. storočia. "Mnoho krajín a medzinárodných spoločností spojilo svoje sily, aby Ukrajine poskytli jedlo a zabránili vypuknutiu hladomoru, ktorý sa tu Rusko snaží rozpútať už po druhýkrát v relatívne krátkom časovom slede," povedal.

Pomocné agentúry a predstavitelia EÚ sa predháňajú v dodávkach zásob. EÚ sa zaviazala financovať snahy Poľska dodávať ukrajinským farmárom 50 000 ton nafty týždenne. Svetový potravinový program (WFP) dodal humanitárne zásoby potravín do miest Charkov a Sumy. Okrem toho sa zvýšila aj distribúcia chleba v Charkove a ďalších kľúčových oblastiach, napríklad aj v Dnepri.

Problém v Mariupole

Do obliehaného mesta Mariupol, kde sa už týždne zúfalo míňajú potraviny, však zatiaľ žiadne humanitárne konvoje nedorazili. Červený kríž podnikol ešte v piatok minulý týždeň ďalší pokus o dodanie pomoci, avšak bezvýsledne. "Ukrajina je krajinou, ktorá prešla od chlebníka k chudobe. Naším najväčším cieľom je prepraviť humanitárnu pomoc k 40 miliónom ľudí na Ukrajine. Ak sa k nim nedostaneme, zomrú od hladu," povedal výkonný riaditeľ WFP David Beasley.

Ukrajinskí lídri však poukazujú na fakt, že dodávky pomoci samy o sebe stačiť zrejme nebudú. Dmytro Los, šéf obchodného združenia a poradca najväčšej ukrajinskej potravinárskej spoločnosti MHP, sa vyjadril nasledovne: "Ak si niekto myslí, že tento problém môže vyriešiť dodávkami humanitárnej pomoci na Ukrajinu, veľmi sa mýli." Od EÚ žiada bezúročné pôžičky, aby sa 40 najväčších ukrajinských agropotravinárskych spoločností udržalo nad vodou.

Prístup k Baltskému moru?

Podľa ukrajinskej vlády by sa množstvo pôdy, ktorá bude vysadená túto jar, mohlo znížiť o viac ako polovicu, z 15 miliónov hektárov na približne šesť. Poľnohospodárska poradenská spoločnosť APK-Inform odhaduje, že celková vysadená plocha by mohla klesnúť o 35 percent v porovnaní s rokom 2021. Ruské jednotky prerušili dodávky krmiva pre zvieratá, čo viedlo k úhynu troch miliónov kurčiat v Chersonskej oblasti. Vývoz agropotravinárskych výrobkov z Čierneho mora sa takmer zastavil. Je to trasa, ktorou väčšina ukrajinského tovaru opúšťa krajinu.

Podľa Romana Slastona, generálneho riaditeľa Ukrajinského agropodnikateľského klubu, sa len 15 percent z toho, čo sa predtým prepravovalo, môže dostať po ceste alebo železnici na Západ. EÚ je pripravená zriadiť "zelené pruhy", aby umožnila ukrajinským exportérom prístup k Baltskému moru cez Poľsko, informoval pred pár dňami európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Plány sú však v tejto fáze ešte nejasné.

Krajina si vybudovala strategické zásoby potravín vrátane zásob pšenice na zhruba jeden rok. Keďže vyváža mnoho potravín, je schopná vyprodukovať toho oveľa viac, ako spotrebuje na domácom trhu. Napriek vojne sa v 20 regiónoch Ukrajiny začala jarná sejba. Najväčší problém pre ukrajinskú produkciu potravín môže byť z dlhodobého hľadiska. Aj po vojne budú musieť prejsť ešte roky, kým sa poľnohospodársky sektor na Ukrajine úplne zotaví, najmä ak jeho schopnosť obchodovať zostane ohrozená.

Škody, ktoré Rusko robí na ukrajinskej poľnohospodárskej pôde, budú poznačené z dlhodobého hľadiska. Polia boli zničené alebo zamínované. Niektoré sú preplnené opustenými ruskými nákladnými autami a tankami. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusi "robia všetko pre to, aby zničili náš poľnohospodársky potenciál". Putinovým cieľom, povedal tento týždeň, je "vyvolať potravinovú krízu nielen na Ukrajine, ale po celom svete".