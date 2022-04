VIDEO Tomu neuveríte: Osamotený ukrajinský tank totálne zničil ruský konvoj neďaleko Kyjeva

Zábery ruských vozidiel pochádzajú z mesta Nova Basan, ktoré je vzdialené od Kyjeva asi 80 kilometrov. Hrdinský vojak, ktorý riadil tank T-64, zrejme využil výhodnú pozíciu medzi domami a začal nemilosrdne páliť na ruský konvoj. Niekoľko obrnencov skončilo v plameňoch. I keď sa Rusi snažili paľbu opätovať, tank netrafili.

This tank commander must know something I don't. A single T-64 takes on a Russian armored column in Nova Basan, Ukraine and wins. pic.twitter.com/QcB8JT4vFb