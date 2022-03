Zadržali ďalšiu luxusnú jachtu ruského miliardára: Nekonečná vínna pivnica! Maskovala sa pod inou vlajkou

LONDÝN - Britská vláda zhabala superjachtu vo vlastníctve Ruska a pod maltskou vlajkou, ktorá bola v utorok spozorovaná v britských vodách. Urobila tak v rámci sankcií proti Rusku, uviedla to britská Národná kriminálna agentúra.

Jachtu Phi s dĺžkou 58,5 za 45 miliónov eur vlastní ruský podnikateľ. Napriek tomu, že na neidentifikovanú osobu Spojené kráľovstvo neuvalilo sankcie, nové právomoci umožňujú britskému ministrovi dopravy zadržať lode kontrolované, prenajaté alebo prevádzkované ľuďmi napojenými na Rusko. Informuje o tom portál timesofmalta.com.

Loď je registrovaná na spoločnosť so sídlom na ostrove Saint Kitts a Nevis, ale mala maltskú vlajku, aby zakryla svoj pôvod. Podľa britskej národnej kriminálnej agentúry ide o jachtu, v ktorej sa nachádza aj obrovská vínna pivnica.

Zabavenie Phi, prvej superjachty držanej v britských vodách, prichádza po tom, čo Spojené kráľovstvo v posledných týždňoch uvalilo sankcie na stovky ruských jednotlivcov a subjektov v dlsledku ruskej agresii na Ukrajine. Jachta bola v Spojenom kráľovstve na rekonštrukcii. Britský minister dopravy Grant Shapps uviedol, že prepadnutie vyslalo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "jasné a ostré varovanie".

archívne video

"Je to len ďalší náznak toho, že nebudeme stáť bokom, kým sa Putinovi kumpáni môžu plaviť po celom svete na takýchto jachtách a ľudia na Ukrajine trpia," povedal Grant Shapps. Phi je tretia najväčšia jachta, ktorú postavil holandský lodiar Royal Huisman a zahŕňa to, čo spoločnosť nazýva „nekonečná vínna pivnica“ a patentovaný bazén so sladkou vodou. Úrady vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Gibraltári tiež zadržali ruské jachty v rámci sankčnej kampane proti Rusku. Británia zabavila najmenej dve súkromné ​​lietadlá vlastnené oligarchom.