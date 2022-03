Z Charkova utekali s osobnými vecami a bandurou: Veľká pocta pre 8-ročnú Arinu! Vystúpi na koncerte pre Ukrajinu

PRAHA – Miluje hudbu, hrá na hudobnom nástroji, no musela spolu s rodinou utiecť zo svojej rodnej krajiny do bezpečia. Reč je o 8-ročnej Arine, ktorá bude cez víkend vystupovať na koncerte venovanému pomoci Ukrajine. Spolu so sebou na úteku pred vojnou niesla aj typický ukrajinský nástroj, s ktorým na podujatí vystúpi. Príbeh ich rodiny však trhá srdce.

Je to už vyše mesiaca od invázie Ruska na Ukrajinu, čím sa u našich východných susedov začala vojna. Tá spôsobila, že mnohé rodiny sa museli rozdeliť, muži pre všeobecnú mobilizáciu museli ostať v krajine, ženy, deti a muži nad 60 rokov z krajiny utekali do bezpečia.

Slováci, ale aj obyvatelia ďalších okolitých štátov ukázali obrovskú vlnu solidarity, keď utečencom vo veľkom pomáhali, vybavovali im ubytovania, kupovali potraviny a organizovali rôzne podujatia na pomoc Ukrajine, kedy ide o symbolickú podporu, prípadne sa výťažok zo vstupného posiela neziskovým organizáciám. A takáto akcia sa bude konať aj túto nedeľu v Prahe na Letnej.

„Vyjadrime solidaritu ľuďom, ktorí na Ukrajine odolávajú barbarského útoku, ale tiež Bielorusom, ktorí neúnavne demonštrujú proti diktátorskému režimu Alexandra Lukašenka, aj Rusom, ktorí protestujú proti agresii ruského prezidenta Vladimira Putina. Pozvite ale tiež tých, ktorí k nám v posledných týždňoch prišli. Privítajme ich ako nových susedov. Niektorí tu s nami ostanú len dočasne, iné tu nájdu nový domov. Dajme im príležitosť pozdraviť sa s nami. Všetci spoločne tiež vyšlime psychickú podporu tým, ktorí na Ukrajine zostali a chránia svoje domovy,“ vyzývajú organizátori.

Neváhali ani minútu

Na nedeľnom koncerte vystúpia mnohé známe osobnosti – medzi nimi herci, umelci, športovci, ale zúčastní sa ho aj špeciálny hosť. A to 8-ročná Ukrajinka Arina, ktorá spolu s mamou utiekla pred vojnou z ostreľovaného Charkova. Informoval o tom český portál Blesk. Bohužiaľ, z domova už raz museli utekať.

Galéria fotiek (3) Muž drží časti rakety po ruskom raketovom ostreľovaní v noci v centre Charkova

Zdroj: TASR/AP Photo/Efrem Lukatsky

„Arinka sa narodila vo februári 2014 v meste Pervomajsk v Luhanskej oblasti. V júli 2014 sme museli opustiť domov kvôli okupácii Luhanska a išli sme do Charkova. Mysleli sme si, že to bude krátkodobé, ale čas plynul a my sme sa nemohli vrátiť domov. Za osem rokov sme si prestavali celý náš život,“ povedala Arinina mama Inna. A po ôsmich rokoch musia utekať opäť – tentokrát pred vojnou. Útočisko našli v Česku. Malá Arina sa pripravovala na nahrávanie pesničky v štúdiu, ktoré mala mať so svojou folkovou kapelou v piatok 25. februára.

„Namiesto toho spievala v pivnici. 26. februára sa mala Arinka zúčastniť súťaže Charkovské hviezdy“ a zahrať bandurskú pieseň Bol som Ukrajinec, ktorú pripravovali s pani učiteľkou, ale rovnako sa to neuskutočnilo, pretože 24. februára sme sa všetci zobudili do hroznej reality,“ pokračuje smutná matka. Arina hrá na typickom ukrajinskom nástroji – bandure. Ide o nástroj pripomínajúci gitaru či harfu.

Galéria fotiek (3) Na snímke zničená bytovka po ostreľovaní v meste Charkov

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Marienk

Od začiatku vojny sedeli matka s dcérou v pivnici výškovej budovy, kde bývali a keď bombardovanie na chvíľu ustalo, tak išli do bytu si zobrať potrebné veci, ako napríklad teplé oblečenie či jedlo. Keď sa však situácia nezlepšovala, Inna sa rozhodla, že s dcérou utečú. „Najskôr sme išli k príbuzným na západ Ukrajiny, odtiaľ následne do Česka,“ povedala. Spolu s osobnými vecami však cestovali aj s bandurou, ktorej sa Arina nechcela vzdať. A to napriek tomu, že nástroj je sám o sebe ťažký. Keď Inna kontaktovala organizátorov akcie, tí nadšene súhlasili s tým, aby Arina vystupovala na koncerte. Pred publikum sa tak postaví v nedeľu 3. apríla o 15. hodine.