Rusi prišli vo vojne už o šiesteho generála, rozpadá sa im velenie: Exšéf CIA opísal účinnú taktiku Ukrajincov

„Je to skutočne veľmi, veľmi neobvyklé. Odohralo sa to v prvých troch týždňoch a ide o pomerne vysoko postavených generálov. Podstatným faktom je, že sa Rusom rozpadol systém velenia. Ich komunikácia bola narušená Ukrajincami. Ich zabezpečená komunikácia nefunguje,“ vysvetlil pre CNN americký generál.

Ukrajinci podľa neho perfektne ovládajú informačnú vojnu. „Rusi museli prejsť na jediný kanál, ktorý sa dá narušiť, a to je presne to, čo Ukrajinci robia. Rusi používajú mobilné telefóny. Lenže Ukrajinci zablokovali ruské predčíslie, takže to tiež nevyšlo. Potom Rusi zničili 3G vysielače. Doslova teraz kradnú mobilné telefóny ukrajinským civilistom, aby medzi sebou mohli komunikovať,“ vysvetlil Petraeus.

Zraniteľní generáli

Ukrajinskí vojaci zámerne vytvárajú situácie, ktoré robia generálov zraniteľnejších. „Dochádza k tomu, že je vojenská kolóna zastavená a netrpezlivý generál sedí vzadu v nejakom obrnenom vozidle. Vydá sa dopredu, aby zistil, čo sa deje, pretože vojaci nie sú iniciatívni. Skrátka tam chýba silný poddôstojnícky zbor a medzi vojakmi nižších hodností žiadna motivácia k vlastnej iniciatíve nie je. Jednoducho len čakajú, kým im povedia, čo majú robiť. Generál teda príde dopredu. A Ukrajinci majú naozaj veľmi dobrých ostreľovačov, takže generálov odstreľujú jedného po druhom, naľavo, napravo. Smrť minimálne štyroch z tých piatich generálov je stopercentne potvrdená," prezradil Petraeus. Len pár hodín po rozhovore s Petraeusom vyšla najavo správa o šiestom zabitom generálporučíkovi Jakovovi Rezancevovi.

Desať dôležitých veliteľov je po smrti

Rusko prišlo počas bojov na Ukrajine o viac ako desať významných dôstojníkov vrátane šiestich generálov.

Generálmajor Andrej Suchoveckij (zomrel buď 28. februára alebo 2.marca)

Patril k najvplyvnejším členom ruskej armády. Bojoval v Gruzínsku, Sýrii, podieľal sa na anexii Krymu. Zomrel po útoku ostreľovača. Bol prvým vysokopostaveným príslušníkom armády, ktorý zahynul na Ukrajine.

Thread. Russia lost 5 generals during this war in Ukraine:



1. Major general Andrey Sukhovetsky. He was a highly decorated soldier, having been awarded 14 medals during his life. pic.twitter.com/kBgKFoIN73 — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 19, 2022

Generálmajor Vitalij Gerasimov (zomrel 7. marca)

Velil väčšinou tankovým jednotkám. Zomrel počas bojov o Charkov.

Major General Vitaliy Gerasimov, the chief of staff with Russia’s 41st Combined Arms Army, has been eliminated by Ukraine's military intelligence operators.

I still don’t get it what Russians are hoping for in this war. pic.twitter.com/LBWPYpAFMN — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 7, 2022

Generálmajor Andrej Kolesnikov (zomrel 11. marca)

Zomrel počas bojov v prvej línii. Rusko tam posiela vysokopostavených členov armády, aby obyčajným vojakom dodávali odvahu. Kolesnikov bol jedným z najvyššie postavených generálov.

Dead Russian generals. Andrei Kolesnikov, Commander 29th combined army. Speculation holds the number is increasing due to poor Russian organization and a need for closer contact with actual combat. pic.twitter.com/6t0e8Eivsq — eumenades - politics & society (@eumenades) March 18, 2022

Generálmajor Oleg Miťajev (zomrel 15. marca)

O život mal prísť v oblasti najtvrdších bojov o mesto Mariupoľ. Mala ho zabiť kontroverzná ukrajinská jednotka Azov.

Generálporučík Andrej Mordvičev (zomrel 16. marca)

Ukrajinci tvrdia, že zomrel pri leteckom útoku na Cherson. Ak by sa naozaj potvrdilo, že Mordičev je mŕtvy, bol by to najvyššie postavený muž v armáde, o ktorého Rusi prišli.

The Ukrainian Military has officially claimed that the commander of the Russian Southern Military District's 8th Combined Arms Army Lieutenant General Andrey Mordvichev was killed, reportedly at the airfield in Kherson.https://t.co/ydGmvVRinthttps://t.co/WHc4chJYAy pic.twitter.com/SwH56LIoJt — Rob Lee (@RALee85) March 19, 2022

Generálporučík Jakov Rezancev (zomrel 25. marca)

Velil 49. kombinovanej armáde Južného vojenského okruhu. Od začiatku invázie tvrdil, že boje potrvajú iba niekoľko hodín. Padol pravdepodobne na bojisku v blízkosti mesta Mykolajiv.

The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2 — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022

Generál Magomed Tušajev (zomrel 26. februára)

Neboli to len ruskí generáli, ktorí prišli o život počas bojov na Ukrajine. Obeťou ukrajinskej armády sa stal aj jeden z najvyšších veliteľov čečenskej armády Magomed Tušajev. Bol pravou rukou vodcu Čečenska Ramzana Kadyrova. Ukrajinci ho zabili spolu s jeho gardou na letisku Hostomel pri Kyjeve.

Magomed Tushayev, one of Ramzan Kadyrov’s top warlords, has been killed in action in Hostomel.

🇺🇦Ukraine’s elite Alpha Group is reportedly fighting Chechens in the airfield. pic.twitter.com/bPHgBPK8sL — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 26, 2022

Plukovník Andrej Zacharov (zomrel 11. marca)

Bol veliteľom tankového oddielu. Zomrel pri paľbe, ktorá mierila na ruské tanky.

Colonel Andrei Zakharov, commander of a #Russian tank regiment, was eliminated in the Brovary district near #Kyiv



He received the Order of Courage from the hands of Vladimir Putin in 2016, #Ukraine #Russia #war pic.twitter.com/tLoRf750Dp — Тарас Литвин (@taraslitvin) March 10, 2022

Plukovník Sergej Sucharev (zomrel 18. marca)

Smrť Suchareva má pre Ukrajincov špeciálny význam. V roku 2014 sa jeho pluk zúčastnil bojov na Donbase o mesto Ilovajsk. Ukrajinci boli obkľúčení a s nepriateľom sa dohodli na podmienkach ústupu. Dohoda však nebola dodržaná a Rusi postrieľali 400 Ukrajincov, ktorí opúšťali svojimi koridormi miesto.

Okrem ruských generálov a plukovníkov zomiera podľa západných tajných služieb aj tisíc vojakov denne. Moskva do bojov povolala dvadsať generálov, z toho štvrtina už podľa všetkého nežije.