Provokovanie Ruska? Podľa generála by Poľsko mohlo požiadať o ruský Kaliningrad: Jasná odpoveď z federácie!

Kaliningrad (pôvodne Konigsberg) bol v minulosti čisto pruským mestom, ktoré však po druhej svetovej vojne skončilo pod vládou Ruska. Stalo sa tak po Postupimskej konferencii, pričom vtedajšiemu Sovietskemu zväzu pripadlo mesto aj spolu so severnou časťou Východného Pruska.

Po rozpade Sovietskeho zväzu sa stalo exklávou Ruska, pričom moc nad územím má naďalej Rusko. V roku 1946 ho premenovali na Kaliningrad. Ide o územie, ktoré ohraničuje Poľsko, Litva a Baltské more. Oproti Kaliningradu je Švédsko. Podľa poľského generála v zálohe Waldemara Skrzypczaka je však územie „pod ruskou okupáciou od roku 1945“, pričom dodal, že táto oblasť nikdy nebola ruská a historicky patrila Prusku a Poľsku. „Stálo by za to oň požiadať. Podľa mňa je súčasťou územia Poľska. Máme právo mať zášť voči oblasti, ktorú Rusko okupuje,“ povedal v televízii Super Express.

Iný názor však majú kompetentní z Kaliningradu či Ruska. „Vrátiť Poľsku to, čo nikdy nevlastnilo, sa z podstaty veci nedá,“ povedal hovorca gubernátora Kaliningradskej oblasti Dimitrij Lyskov, pričom dodal, že Kaliningrad vždy bol, je a bude ruským mestom.

"Takéto vyhlásenia nič neznamenajú. Je veľa bláznov. Nestojí za to venovať osobitnú pozornosť ich slovám," povedal v reakcii na slová generála Andrei Klishas, ​​predseda výboru Rady ruskej federácie pre ústavnú legislatívu a budovanie štátu.

Konstantin Kosaczow, podpredseda Rady federácie (horná komora ruského parlamentu) zase povedal, že „poľskí lídri musia lepšie spoznať históriu druhej svetovej vojny a svoju krajinu. Zdá sa, že tento generál buď nechodil ani do školy, alebo úplne vynechal všetky hodiny dejepisu," povedal politik, ktorého citovala RIA Novosti.