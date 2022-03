Obrovský OMYL? Ruská provládna stránka zverejnila štatistiky padlých vojakov: Vraj je všetko inak!

MOSKVA/KYJEV – Vojna na Ukrajine prebieha už takmer mesiac a za ten čas v bojoch padli tisícky vojakov. Okrem toho sú medzi obeťami aj civilisti, a to či dospelí, alebo deti. Rusko doteraz nezverejnilo oficiálne čísla padlých vojakov, podľa ich slov v bojoch zomreli len stovky. Teraz sa však zverejnili oveľa vyššie čísla na provládnom portáli, tieto informácie však boli zakrátko vymazané. Čo bolo dôvodom?

Vojna na Ukrajine prebieha už 27. deň a za ten čas sa toho udialo veľa. Podľa predstaviteľov Ukrajiny v bojoch zahynulo už vyše 15-tisíc ruských vojakov, no Rusko však doteraz tvrdí, že oficiálne v „špeciálnej vojenskej operácii“, ako inváziu na Ukrajinu nazýva ruský prezident Vladimir Putin, zomrelo len zhruba 500 vojakov. Spojené štáty odhadujú, že na Ukrajine padlo už minimálne 7000 príslušníkov ruskej armády. Okrem toho bolo zničených asi 430 tankov, 1375 obrnených vozidiel a stovky ďalších automobilov, ako aj zhruba 85 bojových lietadiel a viac ako 100 vrtuľníkov. Tieto údajne nie je možné nezávisle overiť.

V noci z pondelka na utorok však došlo k zaujímavej situácii – ruská provládna stránka Komsomoľskaja pravda zverejnila nové štatistiky. Podľa nich vo vojne na Ukrajine padlo už takmer 10-tisíc vojakov. Údaje ale boli na stránke len chvíľu, následne boli odstránené. Spočiatku sa špekulovalo, že informácie „pustil von“ proukrajinský zamestnanec.

Podľa samotného média však pravda je úplne ide – podľa ich slov sa stali terčom hackerského útoku. Z toho dôvodu túto "nepresnú informáciu" z neho odstránili. Komsomoľskaja pravda sa v predmetnom príspevku odvolávala na vyjadrenie ruského ministerstva obrany s tým, že na Ukrajine bolo zabitých 9861 ruských vojakov a 16 153 utrpelo zranenia.

Príprava na dlhú vojnu

Len pár hodín predtým však boli zverejnené satelitné snímky, ktoré naznačovali, že Rusko mení ofenzívu na defenzívu a pripravujú sa na dlhú vojnu. Rusi však v okolí hlavného mesta Kyjev čoraz viac vytvárajú obranné pozície a pripravujú sa na rozmiestnenie ďalších delostreleckých a palebných prostriedkov. Vyplýva to z najnovšej analýzy washingtonského Inštitútu pre štúdium vojny, ktorú zverejnil na svojej internetovej stránke.

Podľa amerického think-tanku začali zrejme Rusi v okolí Kyjeva vytvárať mínové polia. Z analýzy inštitútu vyplýva, že ukrajinskej armáde sa darí úspešne vzdorovať Rusom v ďalších častiach krajiny. "Ukrajinské sily odrazili pokračujúce ruské snahy o dobytie mesta Izium, juhovýchodne od Charkova… Ruské sily pokračujú v pomalom, ale stabilnom postupe v Luhanskej oblasti a okolo Mariupolu, ale nepodnikli žiadne útočné operácie smerom na Mykolajiv alebo Kryvyj Rih," uvádza sa ďalej v správe inštitútu.

Napriek pokračujúcim bojom a takmer mesiaci vojny však Rusi nedosiahli žiadny výrazný pokrok. Dlhé dni obliehajú Mariupoľ, ktorý sa však úspešne bráni. Ak by padol, Rusko by získalo celé východné pobrežie Čierneho mora a vojaci by tak mohli postupovať nielen z pevniny, ale aj pobrežia. V Mariupole však je humanitárna katastrofa, pretože ľudia nemajú zásoby potravín, liekov, ani vody, vodu získavajú roztápaním snehu.

Pár dní po začiatku vojny sa však Rusi zmocnili prvého veľkého mesta Cherson. V súčasnosti vraj pripravujú referendum o vzniku Chersonskej ľudovej republiky. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba tvrdí, že Rusko potupuje rovnako ako v roku 2014, keď boli v Doneckej a Luhanskej oblasti vyhlásené samozvané separatistické republiky, ktoré doteraz uznala iba Moskva.