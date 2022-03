Českom otriasa ďalší sexuálny škandál: Pedagóg mal obťažovať a ponižovať svoje študentky! Prekvapivé kroky fakulty

Celé sa to malo diať na Filozofickej univerzite Karlovej univerzity, kde jeden z pedagógov mal robiť sexuálny nátlak voči svojim študentkám. Z týchto praktík viaceré študentky vinia pedagóga Katedry divadelných vied Petra Christova. Údajne nešlo len o sexuálne obťažovanie, ale aj o ponižovanie na hodinách.

Ako prvý o tom informoval český Deník N, ktorý sa opiera o výpovede viacerých študentiek. Pedagóg mal svoje študentky kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, jednej zo svojich „obetí“ mal písať ešte v čase, kedy bola študentkou strednej školy a mala 19 rokov. Christov ju tak mal informovať o prijatí na odbor skôr, ako sa tak stalo oficiálnou cestou.

Všetky svoje obete, ktorým písal, mal neskôr volať na stretnutia do kaviarní, údajne pod zámienkou konzultácie predmetu. Jednu zo študentiek sa údajne snažil pobozkať už na prvom rande, tá to však odmietla, no to ho vraj nemalo nijak odradiť a naďalej jej písal správy. Neskôr mali mať medzi sebou niekoľkomesačný sexuálny pomer.

Takmer sa zadusila

„Išli sme dopoludnia do kina, pretože sme nemali kam inak ísť. Boli sme v sále sami a vtedy som sa toho zľakla. Pri orálnom sexe ma pridusil tak silno, že sa mi následne v električke spravili modré podliatiny po očami. Snažila som sa ho biť rukami, ale na to nereagoval,“ povedala s tým, že dodnes musí pre udalosti, ktoré si zažila, chodiť k terapeutovi. Všetky jeho študentky, ktoré mal obťažovať, sa však zhodujú v jednom – údajne im písal veľmi nevhodné komplimenty a ak na ne nereagovali, mal sa im za to mstiť na prednáškach. Mnohé zo žien vraj školu pre správanie Christova školu opustili. Na celý problém poukázal jeden zo študentov Tomáš B., ktorému sa o nepríjemnostiach mala zveriť spolužiačka. Vtedy sa rozhodol hľadať cestu, ako by sexuálne obťažovanie na prednáškach a mimo nich mohol riešiť. A tú cestu našiel.

Podľa portálu Blesk Tomáš ani jeho spolužiačka nevedeli, ako sa vedenie univerzity k celej veci postaví, no zostali príjemne zaskočení. „V tomto prípade pre mňa bolo ťažké určite, ako vzťahy majú pedagógovia medzi sebou. A to, či by sa za docenta Christova nepostavili a či by sme my, ako stále študujúci na katedre, z toho nemali problém,“ ozrejmil Tomáš svoje pochybnosti. Avšak, s celým problémom sa obrátili na doktorku Alenu Sarkissian, ktorá im pomohla. „Veril som, že to pochopí, a aj sa tak stalo. V celom procese bola kľúčová opatrnosť a intuícia,“ uviedol.

Doktorka následne vypočula všetky študentky a ich výpovede si nahrala. Následne sa s poznatkami obrátila na vedenie katedry, ktoré sa postavila na stranu obetí a Christova z výučby stiahli. Dohodu o odchode z fakulty odmietol a naďalej tvrdí, že z jeho strany nedochádzalo k žiadnemu nevhodnému správaniu a jednaniu. „Tento týždeň som podala podnet k etickej komisii Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity, ďalšie kroky v tejto veci sú v ich gescii. Zároveň pre členov katedry divadelných vied a študenti odboru zaisťujeme externého odborníka na krízovú intervenciu,“ uviedla pre portál dekanka fakulty Eva Lehečková s tým, že na fakulte podnikajú aj ďalšie kroky, ktoré by mali viesť k bezpečnejšiemu pracovnému a študijnému prostrediu.