Propagátor Putina posiela západu tvrdý odkaz: Choďte do p*****e! Ostré vyhrážky, za všetko môžu sankcie

Členské krajiny EÚ sa v utorok formou písomnej procedúry dohodli na prijatí štvrtého balíka reštriktívnych opatrení voči Moskve v reakcii na pokračujúcu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Sankcie sa dotknú aj ruského vojenskopriemyselného komplexu a niektorých vývozných komodít, pričom Rusko v ich dôsledku príde o približne 3,3 miliardy eur.

Archívne VIDEO Zábery z dronu odhaľujú explóziu ruského tanku počas konfliktu na Ukrajine

Európska komisia (EK) privítala dohodu členských krajín EÚ o štvrtom sankčnom balíku a pripomenula, že nové reštriktívne opatrenia ešte viac zvýšia ekonomický tlak na Kremeľ a ochromia jeho schopnosť financovať inváziu na Ukrajinu.

Hlas Kremľa

Nové sankcie EÚ koordinovala so svojimi medzinárodnými partnermi, najmä však so Spojenými štátmi. Štvrtý balík zavádza zákaz akýchkoľvek transakcií s určitými ruskými štátnymi podnikmi z viacerých odvetví vojenskopriemyselného komplexu Ruskej federácie. Znamená zákaz dovozu do EÚ výrobkov z ocele, na ktoré sa uplatňujú ochranné opatrenia, čo pre Rusko predstavuje stratu príjmov z vývozu približne 3,3 miliardy eur. Únia výpadok týchto výrobkov vykompenzuje zvýšením dovozných kvót v prospech iných tretích krajín.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Rozšírené sankcie znamenajú rozsiahly zákaz nových investícií do ruského energetického sektora s obmedzenými výnimkami pre civilnú jadrovú energiu a prepravu určitých energetických produktov späť do EÚ. Platí aj zákaz vývozu luxusného tovaru (luxusných áut, šperkov, atď.) z krajín EÚ, čo priamo zasiahne ruské elity.

K sankciám, ktoré zaviedli krajiny EÚ, ale aj ďalšie štáty sveta, sa vo svojej relácii vyjadril Vladimir Solovjov Ide o moderátora a známeho propagátora Putinovej politiky. Ten kritikou na západného krajiny nešetril a poslal im odkaz plný vulgarizmov. V odkaze posiela západné krajiny „do p***le“, dôvodom sú sankcie. Tie sa totiž dotknú aj samotného moderátora, keďže kvôli nim môže prísť o svoje luxusné sídla v Taliansku. Rovnako pripomenul, že Putin sa na Ukrajine nezastaví. „Strčte si sankcie do p****e. Zrolujte a strčte do p****e,“ odkazuje západným krajinám.

Hlavní Putinův propagandista Vadimir Solovjov vyhrožuje NATO.

Je sice hysterický kvůli tomu, že sankce zasahly i jej, ale i tak to je hlas Kremlu...

CZ titulky pic.twitter.com/RnUZklKb0k — Nikola Repin (@nikorepi) March 14, 2022

Jeho relácia je známa tým, že pravidelne v nej chrlí síru na západ, ale aj spieva ódy na ruského prezidenta Vladimira Putina. V poslednej relácii pridal aj vyhrážky západným krajinám. „Atómové zbrane do krajín, kam patria. A ak si myslíte, že sa zastavíme na Ukrajine, zamyslite sa 300-krát. Pripomeniem vám, že Ukrajina je iba priebežnou etapou na zabezpečenie strategickej bezpečnosti Ruskej federácie,“ hovoril. Kritiku vzniesol aj na Európske krajiny či Nemecko. „A keď na európskych uliciach opäť znejú heslá banderovskej zberba, keď Nemecko dovoľuje konanie akcií ukrajinským utečencom, ktorí kričia „Sláva Ukrajine, sláva hrdinom, smrť nepriateľom“, tak je to blízko k pokriku „Heil Hitler“ z druhej svetovej vojny, pretože to kričali jeho svorky. Alebo je to práve to, čo v Nemecku chcete,“ konštatoval moderátor, ktorého často označujú ako „hlas Kremľa“.

Solovjov sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2019, kedy opozičný politik Alexej Navaľnyj poukázal na to, že vlastní dve luxusné vily, pričom jeho „susedom“ je známy oscarový herec George Clooney. Keď sa dozvedel, že by kvôli sankciám mohol o svoje nehnuteľnosti prísť, rozčúlil sa. "Myslel som si, že Európa háji ľudské práva, kde je všetko dovolené a na súkromný majetok vám nikto nemôže siahnuť. Za svoje nehnuteľnosti som riadne zaplatil, doložil som svoj príjem, odvádzal som obrovské sumy na daniach. A zrazu mi povedia, že som na zozname vplyvných ľudí, ktorých budú trestať sankciami," sťažoval sa Solovjov ešte na začiatku vojny. "Ste Rus? Tak to vám budeme musieť uzavrieť bankový účet, pokiaľ ho máte v Európe. A pokiaľ ho máte v Anglicku, môžete na ňom mať uložený iba obmedzený obnos. Ale prečo? No pretože ste Rus. Sme snáď svedkami obnovenia železné opony?" pýtal sa vo svojej relácii.