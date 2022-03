Neuveriteľné pokračovanie príbehu malého Hassana: FOTO Dojemné zvítanie s rodinou plné sĺz

BRATISLAVA – Matka a babka malého Hassana sú už na Slovensku. Iba 11-ročný ukrajinský chlapec dojal svojím príbehom celé Slovensko. Na naše hranice prišiel sám. So sebou mal iba igelitku, pas a na ruke napísané telefónne číslo. Jeho matka s ním totiž ísť nemohla. Starať sa musela o vlastnú imobilnú mamu. Podaril sa však zázrak a dnes je už Hassan v náručí svojich milovaných.

Rodina, ktorá žila v Záporoží v blízkosti jadrovej elektrárne, sa rozhodla pre útek z Ukrajiny potom, ako krajinu napadli Rusi. Ako prvé cestovali za najstarším bratom do Bratislavy, kde študuje, tri Hassanove sestry. Ich úlohou bolo overiť, či sa na Slovensko môže dostať aj ich 11-ročný brat.

Ako sa ukázalo, mohol. Jeho matka tak ihneď začala konať. Sama tak náhle odísť nemohla kvôli imobilnej mame, ktorá sa sama ťažko pohybuje. Na vlak tak posadila aspoň svojho malého syna. „Hassan strávil viac ako deň vo vlaku. Na ruke mal napísané číslo na brata. Napokon sa so súrodencami stretol v Bratislave, kde začínajú od nuly. O jeho ceste informovali všetky celosvetové médiá, status z policajného Facebooku zdieľala aj Khloe Kardashian,“ pripomenula polícia.

Hrozba ruského bombardovania však napokon presvedčili aj mamu, aby sa aspoň pokúsila s babkou ujsť. Zobrali aj svojho malého psíka. Po veľmi náročnej ceste evakuačným vlakom sa im to v pondelok podarilo. Polícia pripomenula, že výrazne k tomu pomohlo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a ďalší ľudia, ktorí nemôžu byť menovaní.

Mama, babka a päť súrodencov sú tak v poriadku, spolu a v bezpečí. „Najstarší brat má síce iba 20 rokov, no je hlavou rodiny. Vybavuje potrebné doklady, povolenia, hľadá školy, ubytovanie... Znovu prišli o všetko, no tentoraz im vojna nikoho nezobrala. Sú spolu a to je hlavné,“ dodala polícia.

V živote Ukrajinky Júlie a jej detí nejde o prvý náhli útek z krajiny kvôli vojne. Pred rokmi museli náhle opustiť Sýriu. Otcovi sa to nepodarilo, ona s deťmi sa však usadili v jej vlasti na Ukrajine.

