Prístupové rokovania so Skopje a Tiranou sú podľa Borrella geopolitickou prioritou Európskej komisie

Galéria fotiek (1) Josep Borrell

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

SKOPJE - Rozbehnutie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom je geopolitickou prioritou Európskej komisie. Brusel bude pokračovať v rokovaniach s Bulharskom, aby získal súhlas Sofie s prijatím Severného Macedónska do Európskej únie. Uviedol to v pondelok vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, počas návštevy v Skopje. Informovala o tom agentúra Reuters.