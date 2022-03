FOTO Ohromujúci objav v supermarkete: Zákazník neveril tomu, čo vidí... veď to je Putin!

Steak plemena Aberdeen Angus, ktorý pripomínal tvár ruského prezidenta, vyvolal u ľudí záchvaty smiechu a podobne aj u chlapíka, ktorý si ho všimol. Kus mäsa bol odfotený na hornej polici v supermarkete Aldi v Croydone v južnom Londýne.

Putin spotted in Aldi. pic.twitter.com/a9m5q0TPcV — No Context Brits (@NoContextBrits) March 8, 2022

Hudobník Matt Gordon naň narazil ešte v lete 2019. Žartoval vtedy, že si mäso nekúpil kvôli strachu z represií od ruského prezidenta. Keď sa fotografia tento týždeň opäť objavila na Twitteri, pohotoví sledovatelia sa podelili sa o svoje vlastné vtipné poznámky súvisiace s príspevkom.

Jedna osoba zavtipkovala: "Je to na hornej polici. Hrá hru na vysoké steaky." Ďalší zavtipkoval: "To je vzácny nález. Výborne." Matt pred dvomi rokmi v rozhovore pre The Sun povedal, že hľadal niečo na jedenie. "Prešiel som popri sekcii mäsa, keď som sa zastavil. Nemohol som tomu uveriť. Musel som sa stále vracať. Tá podobnosť bola úžasná. Steak z Aberdeen Angus vyzeral presne ako Vladimir Putin. Niekoľkokrát som okolo neho prešiel a zakaždým vyzeral viac a viac ako Putin."