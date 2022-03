Putin po invázii na Ukrajinu a sankciách pritvrdzuje: Prenajaté lietadla tam môžu Rusi po novom ukradnúť pre seba!

archívne video

Lietadlá v krajine sú len prenajaté, no napriek tomu Putin prichádza s kontroverzným zákonom

Ruský prezident Vladimír Putin dnes podpísal zákon, ktorý umožňuje, aby si ruské letecké spoločnosti ako vlastný majetok zaregistrovali lietadlá doteraz prenajaté od zahraničných spoločností. Informovala o tom agentúra TASS. Sankcie uvalené na Rusko po invázii Moskvy na Ukrajinu dávajú lízingovým firmám čas do 28. marca, aby sa oslobodili od zmlúv s ruskými aerolinkami, pripomenula agentúra Reuters.

Zákon umožňuje ruským aerolinkám ponechať si flotilu zahraničných lietadiel a prevádzkovať ich na vnútroštátnych linkách. Ruské letecké spoločnosti im tiež môžu vydávať osvedčenia o letovej spôsobilosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Na tento krok Moskvy čakali

Zabavenie lietadiel, ktoré patria zahraničným lízingovým spoločnostiam, bolo jednou z očakávaných reakcií Moskvy na západné sankcie. Rusko už skôr obmedzilo do konca roka export širokej škály produktov. Tento zákaz sa týka aj tovaru zahraničných spoločností pôsobiacich v Rusku. Ďalšie opatrenia by mohli zahŕňať okrem iného zamedzenie vstupu zahraničných lodí do ruských prístavov.

Čaká sa tiež znárodnenie majetku zahraničných firiem, ktoré opustia krajinu. Ruská prokuratúra už varovala okrem iného spoločnosti Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM a Yum Brands, pod ktoré spadajú reťazce KFC a Pizza Hut. Rusko tiež pohrozilo zatknutím tých predstaviteľov západných spoločností, ktorí kritizujú tamojšiu vládu.