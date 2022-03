Hrôzostrašný list Putinových tajných: Hrozba lokálneho jadrového útoku! Čo predpovedajú Rusku?

Stalo sa to presne 24. februára. Vtedy sa celý svet zobudil do vojny, ktorú na Ukrajine začalo Rusko. „Špeciálna vojenská operácia“, ako ju volá Vladimir Putin, však zrejme nejde podľa jeho plánu a Ukrajinci sa snažia za každú cenu ochrániť svoju vlasť. Požiadavky Ruska sú jasné – chcú, aby si Ukrajina zachovala neutralitu a aby uznali Doneckú a Luhanskú republiku či Krym za ruské. V súčasnosti už prebehli aj tri kolá mierových rokovaní, avšak, bez väčšieho úspechu.

Archívne VIDEO VOJNA na Ukrajine nás prebudila zo sna: Zo Zelenského sa stal líder, ktorý zmobilizoval svet a postavil sa Putinovi

Na svetlo sveta sa však v súčasnosti dostal zaujímavý list, ktorý údajne napísal jeden ruský tajný agent. „Budem úprimný. Celé noci som nespal, z prepracovanosti niekedy chytám stavy, akoby toto všetko nebolo reálne. Úprimne povedané, Pandorina skrinka je otvorená a do leta začne skutočný globálny horor – globálny hladomor je nevyhnutný (Rusko a Ukrajina boli hlavnými dodávateľmi obilia vo svete, tohtoročná úroda bude menšia a logistické problémy prinesú katastrofu k vrcholu),“ mal napísať jeden z agentov ruskej tajnej služby FSB. List ako taký zverejnil investigatívny portál Bellincat, pričom jeho šéf Christo Grozev vraj správu ukázal dvom kontaktom v FSB, ktorí nemali mať pochybnosti o tom, že ho písal ich kolega. Zaujímavé na liste je najmä jeho dĺžka – od začiatku vojny sa snažila Ukrajina sfalšovať rôzne listy, tento je však iný. Je oveľa dlhší, ako pôvodné, čo pridáva na jeho autenticite. Ak by totiž chcel niekto tento list sfalšovať, pri dlhom texte by sa zahrával s rizikom, že sa pomýli.

I showed the letter to two actual (current or former) FSB contacts, and they had no doubt it was written by a colleague. They didn't agree with all of his conclusions, but that's a different story.

Here's the text, worth reading: https://t.co/KyRDX4VuDV — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

V liste má byť aj zodpovedaná otázka, ako je možné, že tajná služba svojho prezidenta neupozornila, že to pre nich môže dopadnúť zle. Údajne totiž analytikom tajnej služby bolo povedané, že k invázii nedôjde, že ide len o prepočet. Zámerne preto všetko vykalkulovali tak, aby z toho Rusko vyšlo ako víťaz – pretože si analytici mysleli, že sa to od nich očakáva. Lenže, to netušili, čo to spustí, a že sa tohto výpočtu chytí aj prezident Putin, ktorý začne vojnu. Z aktuálnej situácie tak sami cítia vinu. Ako autor listu uviedol, takéto výpočty robia pravidelne – napríklad, ako sú pripravení na prípad, že Západ na Rusko uvalí sankcie, a či majú všetko potrebné na to, aby to zvládli.

This letter appeared different though: it came via a reputable source (founder of https://t.co/CRbu3jRNHI), and it was way longer than a forger would choose to make it (the longer the text, the more risk of making an error). — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

Údajne sa takéto listy pravidelne naschvál píšu tak, aby vzbudili dojem, že všetko je v poriadku a pre Rusko to skončí pozitívne. „A potom sa to stane a očakáva sa, že všetko pôjde podľa analýzy, ktorá bola napísaná z buldozéra a je úplný nezmysel,“ ozrejmil. „Neviem povedať, čo viedlo zodpovedné osoby k tomu, aby pristúpili k tejto operácii, ale obviňujem z toho nás (FSB). Sme preťažení,“ povedal.

Sme po krk v sr****!

Podľa ich názoru v prípade, ak by bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolu s jeho ministrami zajatý v prvých troch dňoch, zrejme by sa ukrajinský odpor obmedzil na minimum. Museli by však prinútiť Zelenského, aby pred celou krajinou predniesol svoju kapituláciu. To sa ale nakoniec nestalo. Rovnako, pri takto optimistickom scenári narazili na ďalší problém – kto by podpísal dohodu týkajúcu sa kapitulácie a kto by bol Rusku protistranou pri rokovaniach. A ak by aj dohodu podpísal Zelenskyj, v prípade, ak by ho zabili, by sa stala bezpredmetnou.

„Viete, čo bude za týždeň? Alebo za dva? Budeme na tom tak zle, že začneme spomínať na staré dobré časy 90. rokov, kedy tu bol hladomor. Neviem, kto prišiel s bleskovou vojnou na Ukrajine, ale ak by sme v FSB mali všetky reálne informácie, minimálne by sme poukázali na to, že pôvodný plán je sporný a veľa vecí treba prehodnotiť. Teraz sme po krk v sr**** a nevieme, čo robiť“ upozornil agent. Údajne v súčasnosti čakajú na to, aby niektorí z poradcov presvedčil politickú elitu, aby začali konflikt so Západom. Podmienkou by bolo zrušenie sankcií – ak by tak Západ nespravil, začala by celosvetová vojna. Problém by však bol, ak by Západ odmietol sankcie zrušiť – vtedy by bolo Rusko zatiahnuté do medzinárodného konfliktu.

„Rovnako, ako Hitler v roku 1939. Naše „Z“ bude prirovnané k svastike,“ konštatoval. Okrem toho dodal, že neverí, že by Putin stlačil „červené tlačidlo“ a zničil tak celý svet. „Po prvé, nerozhoduje o tom jeden človek a niekto to určite odmietne. Do procesu je zapojených množstvo ľudí a neexistuje len jedno „červené tlačidlo“. Po druhé – nie som si istý, že systém „červeného tlačidla“ funguje tak, ako sa tvrdí. Okrem toho sa plutóniové palivo musí meniť každých 10 rokov. Po tretie, a to je najodpornejší a najsmutnejší fakt: osobne neverím tomu, že by sa Putin obetoval,“ upozornil agent a poukázal na to, že Putin sa v súčasnosti skrýva a ledva k sebe pustí svojich najbližších, či ministrov a poradcov.

Avšak, údajne existuje možnosť, že Rusko zaháji taký jadrový útok, ktorý by spôsobil problémy len lokálne. Za úlohu by mal najmä vystrašiť Západ. Okrem toho, údajne chceli celý problém hodiť na Ukrajinu tak, aby to vyzeralo, že Rusko robí dobrú vec. Údajne totiž chceli Ukrajinu obviniť z toho, že si vyrába jadrové zbrane z ochudobneného uránu 238.

Konečný dátum

Rovnako je však problém s informáciami o mŕtvych vojakoch – kým prvé dva dni boli informácie ako-tak reálne, v súčasnosti už nik netuší, aké straty Rusko má. Agent však predpokladá, že počty budú v tisícoch – možno už od začiatku vojny padlo až 10-tisíc vojakov. „A čo teraz? Všeobecnú mobilizáciu nemôžeme vyhlásiť z dvoch dôvodov – vyhrotila by súčasnú situáciu vo vnútri Ruska, a to politickú, ekonomickú aj sociálnu a naša logistika je už dnes preťažená. Čo by sme získali? Mali by sme síce Ukrajinu, ale nenávisť jej obyvateľov voči Rusom je astronomická,“ uviedol analytik, podľa ktorého sa dá šprintovať na 100 metrov, ale nie pri maratóne.

Last night, an alleged FSB whistle-blower letter was published that damned Russia's military performance in Ukraine and predicted a disaster for the RU in the next weeks and months. I wasn't sure if it was authentic - as Ukraine had previously leaked fake FSB letters as psy-ops. — Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

Na záver dodal, že najneskorší termín pre Rusko je jún – a to z dôvodu, že vtedy už Rusko nebude mať žiadnu ekonomiku. Podľa jrho odhadov dôjde tento týždeň k prelomu, a to na jednej, alebo druhej strane, pretože súčasné napätie je neudržateľné. „Rusko jednoducho nemá východisko. Neexistujú žiadne varianty možného víťazstva, iba prehry – a tak to jednoducho je,“ uzavrel.