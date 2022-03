USA sa obávajú, že v prípade neúspechu na Ukrajine otvorí Putin nový front

WASHINGTON – Vysokí predstavitelia Bieleho domu začali v tichosti vnímať nový možný problém. Lavína sankcií namierených proti Moskve nabrala oveľa rýchlejší spád, ako si spočiatku mysleli. U prezidenta Putina to môže vyvolať ešte väčší odpor, ktorý by viedol k rozšíreniu konfliktu za hranice Ukrajiny.

Problémy sa v posledných dňoch opakovane objavovali na politických stretnutiach. Pokiaľ sa cíti Putin ohrozený, jeho tendencia je ukázať ešte väčšiu silu, povedali predstavitelia Bielemu domu. V skutočnosti teda opísali sériu možných reakcií, počnúc ostreľovaním ukrajinských miest, cez kybernetické útoky namierené na americký menový systém, až po hrozbu jadrovej vojny, uvádza The New York Times. Ďalšou možnosťou je aj presun ofenzívy, resp. vznik nového frontu za hranicami Ukrajiny.

Ruský prezident nariadil uviesť jadrové sily do vysokej pohotovosti. "Toto jeho rozhodnutie sme nebrali na ľahkú váhu. Reagovali sme vyhlásením, že sme zodpovednou jadrovou veľmocou," uviedol v stredu tlačový tajomník Pentagonu John Kirby. "V tejto chvíli je dôležité, aby mali Spojené štáty aj Rusko na pamäti možné nebezpečenstvo z jadrovej vojny a podnikli kroky na jeho zníženie."

Sankcie proti Rusku sa môžu ešte stupňovať

Okrem zrušenia raketového štartu však neexistuje žiadny dôkaz o tom, že Spojené štáty uvažujú o opatreniach na zníženie napätia, a ako uviedli vysoké orgány štátnej moci, nemajú ani záujem ustúpiť od sankcií. Prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil, že USA uvalili sankcie na ruských oligarchov. Týkajú sa mnohých vplyvných Rusov, dokonca aj Putinovho poradcu Dmitrija Peskova. Biden zachoval pokoj a uviedol, že sankcie majú "v súčasnosti rozsiahly charakter".

Putinovo úsilie "odolať sankciám" postupne zlyháva. Krajina sa dostáva do platobnej neschopnosti. Pre ruského prezidenta je v súčasnej dobe jediným rozumným riešením vyhlásenie prímeria a stiahnutie svojich síl z Ukrajiny. Na tlačovom brífingu v Bielom dome vo štvrtok popoludní tlačová tajomníčka Jen Psakiová povedala, že nevie o žiadnych snahách, ktoré by viedli k miernejším sankciám. "Myslím, že práve v tejto chvíli pochoduje ku Kyjevu konvoj a ruská armáda pokračuje na Ukrajine v barbarských činoch. Teraz určite nie je tá správna chvíľa na to, aby sme ponúkli možnosti na zníženie sankcií." Ministerstvo zahraničných vecí USA však potvrdilo, že vláda v Bielom dome už diskutovala o možných východiskách pre ruského vodcu.

Cieľ Joea Bidena je podľa Psakiovej ovplyvniť Putinove činy, nie jeho uchopenie moci. Uvalenie sankcií sa nemôže chápať ako trest, ale ako signál na ukončenie vojny. Biely dom sa vyjadril, že toto ešte nie je konečná podoba sankcií. Pokiaľ bude Putin s ofenzívou pokračovať, Rusko čakajú temné časy. Administratíva by však upravila svoje sankcie a možno by ich aj znížila, lenže prvý krok by muselo spraviť Rusko.

Kyberútoku sa obávajú aj Spojené štáty

Putin získal absolútnu kontrolu nad ruskými médiami a zrušil posledné zvyšky nezávislého spravodajstva v krajine. V tom prípade by mohol stiahnutie sa z Ukrajiny propagovať ako víťazstvo. Riaditeľ CIA William Burns bol prvým zástancom názoru, že ruský vodca plánoval preniknúť do Ukrajiny a nezhromažďoval jednotky v pohraničí len preto, aby získal výhodu pri prípadnom vyjednávaní. "Taktiku Putina na Ukrajine by som nepodceňoval," uviedol Burns ešte v decembri minulého roka. Pôsobil aj ako americký veľvyslanec v Moskve, ktorý sledoval Putinove kroky v politike viac ako dvadsať rokov.

Zdá sa, že Putin nebude akceptovať výsledok, ktorý nesplní jeho cieľ – pridruženie Ukrajiny k Rusku. Najmä po slabom výkone ruskej armády hneď v prvý týždeň vojny, by sa mohol obávať, že akýkoľvek závan zlyhania ho teraz môže oslabiť.Tatiana Boltonová, riaditeľka politiky pre kybernetickú bezpečnosť a vznikajúce riziká v R Street Institute, vo štvrtok vyhlásila, že finančný sektor USA bol na prípadný kybernetický útok z Ruska pripravený. "JPMorgan míňa na kybernetickú bezpečnosť oveľa viac peňazí ako mnohé federálne vládne agentúry," uviedla bývalá ruská vysoká predstaviteľka ministerstva vnútornej bezpečnosti, ktorá emigrovala do USA.

Možné kroky Putina na eskalovanie napätia

Členovia Kongresu sa okrem iného obávajú, že Putin by mohol uvoľniť moskovskú sieť hackerov, ktorí by napádali americké zdravotné strediská, závody na spracovanie mäsa a sieť Colonial Pipeline, ktorá prepravuje takmer polovicu plynu, nafty a leteckého paliva na východnom pobreží USA. Ďalšou možnosťou je, že Putin sa bude vyhrážať možnou ofenzívou do Moldavska alebo Gruzínska. Tieto krajiny, podobne ako Ukrajina, nie sú členmi NATO a teda do týchto oblastí, by jednotky USA a NATO nevstúpili.

Existujú aj väčšie obavy, ktoré zahŕňajú možné jadrové nebezpečenstvo. V nedeľu, kedy sa boje ešte znásobili, sa v Bielorusku konalo úspešné referendum, ktoré zmenilo svoju ústavu tak, aby bolo možné opäť umiestniť jadrové zbrane na jeho území. Americké úrady očakávajú, že prezident Alexander Lukašenko by mohol Putina požiadať, aby umiestnil taktické zbrane v jeho krajine. V takomto prípade by boli bližšie k európskym hlavným mestám.

Putin však zrejme ešte viac znásobí ofenzívu na Ukrajine, čo by pravdepodobne viedlo k ďalším civilným obetiam. "Pre Putina nebolo vyhlásenie ofenzívy vôbec ľahké a teraz už nemá inú možnosť, ako útok posilniť," povedala Beth Sannerová, bývalá vedúca spravodajskej služby USA. "Toto robia autokrati. Nemôžu ustúpiť, pretože ukážu svoju slabinu."