Volodymyr Zelenskyj: Prezident, ktorý začínal ako herec, teraz bráni svoju vlasť pred ruskou inváziou

KYJEV - Zatiaľ čo iné hlavy štátu by možno dávno ušli do bezpečia, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44) sa len tak ľahko nezľakne. Aj keď jeho krajinu teraz sužuje vojnový konflikt a mnoho ľudí uteká pred inváziou ruských okupantov do bezpečia, prezident naďalej zostáva v hlavnej metropole Ukrajiny a prináša svetu aktuality z miesta diania.

Žiadna iná hlava štátu nie je tak aktívna na sociálnych sieťach ako líder Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, uvádza CNN. Bývalý herec, ktorý ešte v roku 2018 režíroval a zároveň účinkoval v ukrajinskej komédii "Ya, ty, vin, vona", sa v priebehu niekoľkých dní stal hrdinom Ukrajiny.

Prihovára sa cez sociálne siete

Jeden z najmladších európskych prezidentov sa ukázal ako líder, ktorého Európa už dlho potrebovala. V posledných dňoch čelí invázii ruskej armády a spoločne so svojou rodinou stále zostáva v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve. Jeho vlasť je už niekoľko dní pod ťažkou a intenzívnou paľbou Rusov, no aj napriek tomu zostáva pevnou oporou svojho ľudu a armády. Muž, ktorého hrdinské počínanie sleduje so zatajeným dychom celý svet, navyše neustále poskytuje na sociálne siete aktuality, videá, fotografie a hlavne pravdivé informácie nielen o svojom vlastnom počínaní, ale aj pomoci popredných politikov ostatných európskych krajín. Volodymirovu aktivitu na Instagrame aj Twitteri sleduje dohromady takmer 15 miliónov ľudí, ktorým takmer ihneď vyvracia akékoľvek dezinformácie ruských médií.

Galéria fotiek (4) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: Instagram/zelenskiy_official

Prvá hlava štátu, ktorá vedie vojnu cez sociálne siete, vzala hneď v prvý deň invázie Putinovi vietor z plachiet. Vďaka svojmu verejnému vyhláseniu, že je pre Rusov terčom číslo jedna a jeho rodina hneď druhým. Keď sa jemu alebo jeho najbližším čokoľvek stane, bude v očiach celého sveta mučeníkom Putinovej okupácie. "Celý život som sa snažil robiť všetko tak, aby sa Ukrajinci usmievali. V nasledujúcich piatich rokoch urobím všetko preto, aby ste vy, Ukrajinci, neplakali," uvádza jeho slová portál Politico.

Obľúbený medzi ľuďmi

Prezident, ktorého meno bolo ešte pred pár dňami pre väčšinu sveta úplne neznáme, dennodenne ukazuje, že je lídrom, ktorého by si na čele svojej krajiny prial mať snáď každý. So svojimi ľuďmi je na jednej lodi a neváha si v spoločnosti svojich vojakov odľahčiť situáciu odpočinkom nad šálkou kávy. Ako bývalá hviezda ukrajinského strieborného plátna, ktorá bráni Ukrajinu do posledného dychu, sa možno riadi starým mottom divadelníkov: "Herec nemôže, až keď zomrie." Komik, ktorý by dnes mohol patriť k jednému z najvplyvnejších svetových influencerov, by si kľudne mohol zahrať postavu superhrdinu v ďalšej z "marveloviek". Popri Spidermanovi, Thorovi či doktorovi Strange by sa hrdo postavil ako Kapitán Ukrajina.

Z herca prezidentom krajiny, ktorá je vo vojne

Populárny herec, ktorý režíroval a hral v nespočetných ukrajinských filmových snímkoch, zasadol do prezidentského kresla v roku 2019, píše Geo History Today. A práve na svojej bývalej kariére si postavil celú volebnú kampaň. Že raz povedie vojnu proti Rusku ale v žiadnom scenári zrejme nemal. Vo chvíľach ohrozenia nielen svojho života, ale predovšetkým života svojich občanov, musel mnohokrát ukázať svoj talent pre rýchlu improvizáciu. Zelenskyj si zahral aj v mnohých ruských filmoch, ako napríklad Láska vo veľkom meste, ktorý si na česko-slovenskej filmovej databáze vyslúžil priemerné hodnotenie. To však ešte nemohol tušiť, že raz bude čeliť invázii národa, ktorý mal podľa svojich slov vždy vo veľkej obľube.

Galéria fotiek (4) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Svoju životnú lásku Olenu Volodymyrivnu Zelenskú (44) spoznal v brandži, ako scenáristku skupiny Kvartal 95, ktorú Zelenskyj založil. Vzali sa roku 2003, spoločne priviedli na svet dve deti, dcéru Oleksandriu a syna Kyryla.