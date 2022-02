Ide do tuhého! Rusko vnieslo do Európy vojnu, komentuje geopolitik Romancov: Putinov prejav historicky neobstojí

KYJEV/MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v rozsiahlom televíznom prejave vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Neskôr Putin nariadil vyslanie vojakov na východ Ukrajiny, aby "udržiavali mier" v separatistických oblastiach, Luhanskej a Doneckej, ktoré Moskva v pondelok uznala za nezávislé štáty.

Podľa českého politického geografa Michaela Romancova je evidentné, že Rusko bude považovať Ukrajinu za svoje územie, kým je na čele Vladimir Putin. "Historický elaborát, ktorý predniesol, síce z hľadiska historického neobstojí, ale história a politika sú dve úplne odlišné discipíny," komentoval nočný prejav Vladimira Putina Romancov pre český Radiožurnal.

"Západ by mal minimalizovať všetky kontakty s Ruskom, dať najavo, že Rusko nielen porušuje medzinárodné právo, ale najmä vnieslo do Európy vojnu ako spôsob komunikácie v medzinárodných vzťahoch. To je niečo, čo by malo v Európe prekážať každému," dodal Romancov. Podľa Romancova Rusi zastávajú to, že suverénne sú len veľmoci a to je Rusko, USA a Čína. Štáty ako Ukrajina, Česko či Slovensko nemajú nárok na suverenitu.

"To znamená, že dokonca aj tí, ktorí mali nejakú svoju suverenitu a teritorálnu integritu, musia vziať do úvahy, že je tu Rusko a Rusko má svoje požiadavky, ktoré sú nadriadené," povedal Romancov v ČT24. "To, čo sme počuli, bola dokonalá ilustrácia toho, ako Rusko ústami svojho prezidenta cez pseudosociálny historicko-ekonomický naratív, úprimne povedané, boli to samé bláboly, tak jak Rusko obnovuje svoju suverenitu a bude sa snažiť meniť, síce nikým neuznané, ale v teréne viditeľné hranice," myslí si Romancov.

Podľa geopolitika Rusko už má celý rad problémov a pribudnú ďalšie. Otázkou je, či si prezident Vladimir Putin uvedomuje, čo všetko sa bude diať. "Nie je žiadne tajomstvo, že ruská vláda má celý rad hospodárskych a sociálnych problémov. To, čo sa pravdepodobne bude diať, tak to tomu vôbec nepomôže. Na druhej strane, nie je vylúčené, že keď Rusko dáva najavo, že my vás uznáme a budeme chrániť, že to bude znamenať vyššiu kontrolu, tak niektoré malé problémy prestanú, ale to už veľmi špekulujem," dodal Romanov s tým, že si myslí, že Putin nie je dobrý stratég.

"Z toho jeho prejavu s realitou korešponduje len jedno jediné a to rok 2014. Ale na začiatku toho problému bol opäť Vladimír Putin. Bol to Vladimír Putin, kto do Európy znova vniesol válku a bol to Vladimír Putin, kto doviedol Rusko do tej situácie, kde práve je," skonštatoval geopolitik.

Svet sa mení, komentuje Bránik

Podľa blogera Radovana Bránika sa svet, ako sme ho poznali, mení. "Práve v týchto momentoch si pripravuje pôdu bezprecedentnou delegitimizáciou existencie Ukrajiny, ako štátu a spochybňuje ju vo všetkých aspektoch štátnosti. Od predvečera druhej svetovej vojny si čosi také žiaden svetový líder nedovolil. Už môže nasledovať iba jediné. Bezprecedentná, sprostá krádež území Ukrajiny pre jeho doráňané ego a túžbu zapísať sa do dejín. Diktátor, ktorý aj od svojich najbližších pre istotu sedí desiatky metrov ďaleko. Historický revizionizmus v praxi. Svet, ako sme ho poznali sa mení a táto zmena bude navždy spojená s touto tvárou spuchnutou botulotoxínom," napísal Bránik an sociálnej sieti.

"Všetko, čo nakradli a tajne odviezli na západ by im ten západ mal vziať, nemilosrdne a bez výnimky. Nikdy ich už nevpustiť cez hranice a ochrániť našich lojálnych Ukrajincov, Rusov a Bielorusov pred pomstou sprostého režimu. A vrátiť obyčajným ľuďom v Ukrajine a Rusku, čo si tu kúpili, vrátiť im drahé školné na univerzitách, ktoré dopriali svojim roznaznaným deťom na tom vraj dekadentnom západe, zatiaľ čo vlastné obyvateľstvo nechávajú živoriť a umierať v chudobe a na informačnej diéte. Putinov režim je režimom zločincov, s ktorými sa nevyjednáva," dodal Bránik.

Putin hovoril o histórii aj oligarchoch

Ruský prezident Vladimir Putin sa vo svojom rozsiahlom televíznom príhovore venoval exkurzom do dejín, keď sa vrátil do rokov po boľševickej revolúcii, keď sa budovala sovietska štátnosť. Vodcu ruských boľševikov, Lenina, Putin označil za "autora a architekta" Ukrajiny. Vyhlásil, že Ukrajina bola vytvorená komunistickým Ruskom a je neoddeliteľnou súčasťou ruskej histórie. Putin zároveň kritizoval boľševické a neskôr aj komunistické vedenie za ich chyby a rozhodnutia, ktoré sa v celej šírke ukázali pri rozpade ZSSR.

V tejto súvislosti kritizoval najmä právo jednotlivých zväzových republík na vystúpenie zo ZSSR. "K rozpadu našej krajiny viedli strategické chyby vedenia komunistickej strany. Rozpad historického Ruska pod názvom ZSSR je na ich svedomí," vyhlásil Putin. Dodal však, že ruský národ akceptoval novú geopolitickú situáciu po rozpade ZSSR a pomáhal bývalým republikám, i Ukrajine. Podľa Putinovho názoru sa však na Ukrajine sa nikdy nepodarilo sformovať vlastnú stabilnú štátnosť, kopíruje len cudzie modely, "odtrhnuté od vlastnej histórie a reálií".

Poznamenal, že na Ukrajine vládnu politici odtrhnutí od národa, ktorým nejde o ľudí, ale o to, aby "poslúžili geopolitickým nepriateľom Ruska". Tvrdil, že volebné procedúry na Ukrajine slúžia len na prerozdelenie moci medzi oligarchické klany. Poukázal aj na údajný nacionalizmus, rusofóbiu a neonacizmus na Ukrajine. Vyhlásil, že všetky vetvy moci na Ukrajine sú "prežraté korupciou".