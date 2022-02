Šéf Smeru reaguje na situáciu na Ukrajine: Vznik republík nemôžeme uznať! Sankcie však nepomôžu

BRATISLAVA - Keby bol Smer-SD vo vláde, nemohol by uznať existenciu dvoch republík na východe Ukrajiny - Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Uviedol to expremiér a líder Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

"Znovu hovoríme, ako suverénna politická strana, že aj tu bolo porušené medzinárodné právo. Keby Smer-SD bol vo vláde, nemohol by uznať existenciu týchto dvoch republík na území Ukrajiny," povedal Fico. Verí, že obdobné stanovisko zaujme aj parlamentný zahraničný výbor na svojom zasadnutí. Bol by nerád, ak by do uznesenia výboru "partizáni" z vlády niečo prepašovali.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine Fico podľa vlastných slov nemôže jednoznačne povedať, čo sa tam deje. Situáciu označil za neprehľadnú a poukázal na rôzne informácie z rôznych zdrojov. Sklamaný je z diplomacie Európskej únie, ktorá čaká na kroky USA. "Toto je európske územie, tu sa dejú vážne veci a európska diplomacia je štatistom."

Zdôraznil potrebu dobrých vzťahov s Ruskom

Fico podčiarkol potrebu dobrých vzťahov aj s Ruskou federáciou. Sankcie podľa neho nič nevyriešia. Poznamenal, že doterajšia sankčná politika voči Rusku viedla len k zvýšeniu jeho samostatnosti a sebestačnosti. Na otázku o obranných jednotkách NATO na území SR odpovedal tým, že Slovensko ohrozené nie je a nevidí na to dôvod.

Ruská federácia uznala nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina za "jasné porušenie minských mierových dohôd" a avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa za "porušenie suverenity a územnej celistvosti" Ukrajiny. Podobný názor má aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.