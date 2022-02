Superpočítač identifikoval nové hrozby pre svet: Desivé odhalenie, deväť ďalších KORONAVÍRUSOV!

Inteligentný počítač dokázal spracovať obrovské množstvá biologických vzoriek. Podarilo sa mu tak identifikovať 132 000 nových RNA vírusov, z ktorých bolo doteraz známych iba 15 000, vrátane doteraz nedefinovaných deviatich koronavírusov. Tento superpočítač použil vedecký tím na analýzu 20 miliónov gigabajtov sekvenčných génových údajov z 5,7 milióna biologických vzoriek z rôzneho environmentálneho prostredia, akými boli napríklad ľadové vrstvy alebo zvieracie výkaly. Podľa autorov štúdie môžu byť zistené informácie použité na zachytenie potenciálnych ochorení a možno aj budúcej pandémie.

We searched 5.7M seq libraries (10.2 petabases) for all 15,000 known RNA viruses. In 11 days, we uncovered 130,000+ new RNA viruses (incl 9 new CoV, with a twist). That’s near an order of magnitude bump.

