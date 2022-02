Morawiecki o verdikte voči Poľsku: Súdny dvor EÚ prekračuje svoje kompetencie

"Ťažko povedať, že by nás rozsudok Súdneho dvora EÚ nejakým spôsobom prekvapil, pretože inak by Únia a SDEÚ odporovali vlastnej judikatúre, s ktorou hlboko nesúhlasíme," povedal Morawiecki na tlačovej konferencii a dodal, že samotné inštitúcie EÚ si teraz stanovujú hranice svojich kompetencií, hoci by to tak podľa neho nemalo byť. "Hranice kompetencií sú striktne definované v zmluvách (EÚ)," dodal šéf poľského vládneho kabinetu s tým, že "centralizácia štruktúr EÚ je nebezpečný proces".

Morawiecki tiež upozornil, že podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ možno mechanizmus podmienenosti uplatniť len v prípade porušenia pravidiel upravujúcich čerpanie fondov EÚ. Poznamenal tiež, že podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý vyšetruje a preveruje, či sa prostriedky EÚ vynakladajú v súlade s právom EÚ, je v Poľsku takmer štyrikrát menej nezrovnalostí pri hospodárení s eurofondmi, ako je priemer EÚ. Hovorca poľskej vlády Piotr Müller v tejto súvislosti vymenoval desať krajín, ktoré podľa správy OLAF "fungujú oveľa horšie" ako Poľsko. V tejto súvislosti konkrétne menoval aj Slovensko.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ otvorilo možnosť bloku zastaviť financovanie obnovy po pandémii v miliardách eur pre členské štáty, ktoré porušujú európske zákony o zásadách právneho štátu. Poľská vláda bola obvinená z podkopávania princípov právneho štátu prostredníctvom série zmien v súdnom systéme.