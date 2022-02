Horor na diaľnici: Matke pri dopravnej nehode zahynuli obe deti (†4, †10)! Za ich smrť môže ona

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: profimedia.sk

MILTON kEYNES - Toto by nechcel zažiť žiadny rodič. Bolo to len pár sekúnd, no za tento krátky čas prišli o život ľudia. Dvojnásobná matka sa priznala, že na diaľnici spôsobila nehodu, pri ktorej zahynuli obe jej deti.