VIDEO Vodič chcel uniknúť policajtom v Prahe: Veľmi hlúpy nápad! Museli použiť PIT manéver

Minulý piatok sa na pražských cestách odohrala naháňačka medzi mužmi zákona a autom, ktorého 43-ročný vodič odmietol zastaviť počas rutinnej kontroly, uvádza česká polícia na svojom webe. Členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky sa na ulici Milady Horákovej pokúšali zastaviť vozidlo, ktoré bolo na základe EČV označené za odcudzené. Neskôr sa zistilo, že evidenčné číslo ani nepatrilo danému autu. Vodič na opätovné výzvy policajtov nereagoval a snažil sa im uniknúť.

Najprv ohrozoval ľudí v uliciach

V priebehu prenasledovania po ulici Európska sa k hliadke pridali ďalšie služobné vozidlá a spoločne pokračovali smerom k letisku. Podozrivý ohrozoval počas jazdy ostatných vodičov aj ľudí na chodníkoch, porušoval dopravné predpisy a šiel príliš rýchlo. Policajtom ale neunikol. Skúsil to preto inak. Na ulici Do Horoměřic odbočil na poľnú cestu a následne vyšiel do poľa. Predpokladal, že policajné vozidlá na mäkkej pôde zapadnú. To sa však nestalo nepodarilo a podozrivý sa chcel opäť dostať na asfaltovú cestu.

Policajtom sa ale použitím PIT manévra (pursuit intervention technique - taktika prenasledovania, pomocou ktorej môže prenasledujúce auto prinútiť unikajúce auto, aby sa prudko otočilo nabok, čím vodič stratí kontrolu a zastaví) podarilo niekoľkokrát sledované vozidlo na poli otočiť. To napriek tomu stále pokračovalo v jazde, použili teda varovné výstrely. Vodič nereagoval ani na tie, tak nasledovala streľba do pneumatík. Podozrivého sa napokon podarilo zablokovať. V aute sa mali nachádzať dvaja ľudia, muž vodič a žena spolujazdkyňa. Muž skončil v putách v cele predbežného zadržania.

Vodič bol už v minulosti odsúdený za opakovanú majetkovú trestnú činnosť na päť rokov väzenia. Naposledy bol prepustený v apríli 2021. Počas výsluchu sa priznal, že vozidlo, v ktorom unikal policajtom, ukradol v autobazári v Prahe 4. Následne naň pripevnil ukradnutú EČV. Vodič je podozrivý zo spáchania trestných činov krádeže, marenia výkonu úradných rozhodnutí, násilia proti úradnej osobe a obecného ohrozenia. Nie je však vylúčené, že právna kvalifikácia skutku bude zmenená či rozšírená. V prípade preukázania viny hrozí za uvedené činy mu hrozí osemročný trest odňatia slobody.