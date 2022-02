Opitý vodič kamiónu nabúral do viac ako 30 áut a zničil dom: VIDEO totálnej skazy

BERLÍN - Veľmi opitý vodič kamióna v utorok večer v bavorskom Fürthe nabúral do viac ako tridsať zaparkovaných automobilov, zničil dom a zranil seba a ďalších dvoch ľudí, z toho jedného ťažko. Počas hororovej jazdy podľa agentúry DPA niektoré vozidlá zhoreli, stopy po požiari sú aj na fasáde domu, do ktorého kamión narazil. Dom je teraz neobývateľný.

Ťahač s návesom najskôr zjavne prešiel križovatku na červenú a potom narazil do osobného automobilu, ktorého 74-ročná vodička utrpela ťažšie poranenia a bola prevezená do nemocnice. Päťdesiatročný vodič kamiónu, ktorému polícia pri dychovej skúške namerala zhruba dve promile alkoholu, po prvej zrážke pokračoval v jazde a zrejme ešte zrýchlil. Jeden 64-ročný okoloidúci ešte stačil uskočiť na stranu a tiež sa ľahko zranil. Počas jazdy šofér zničil 33 automobilov a zanechal po sebe na niekoľkých stovkách metrov dielo skazy. Nakoniec bol zadržaný a má byť vyšetrovaný kvôli ublíženiu na tele a tomu, že ušiel z miesta nehody. Nie je jasné, či to urobil zámerne, či bola v hre technická závada, alebo či bol vodič "len" nepríčetný vplyvom alkoholu.

"Mohol sa z toho vyvinúť hororový scenár, keby sa tam pohybovalo viac okoloidúcich," povedal hovorca regionálneho policajného prezídia. Niektoré autá zhoreli, na jednom dome sú zreteľné stopy po požiari a rozbité okná. Požiare zlikvidovali hasiči. Obyvateľom zničeného domu dali úrady vzhľadom na nízke teploty k dispozícii autobus, do ktorého sa mohli uchýliť.

Policajný hovorca dnes povedal, že experti musia preveriť statiku fasády domu. Pokračuje aj odpratávanie zničených vozidiel, po ukončení vyšetrovania na mieste má byť pomocou žeriava odtiahnutý aj kamión.