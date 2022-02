Bidenov bezpečnostný poradca to povedal jasne: USA nevysielajú jednotky do Európy, aby začali vojnu s Ruskom

Galéria fotiek (1) Jake Sullivan

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

WASHINGTON - Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty neposielajú svojich vojakov do Európy, aby začali vojnu s Ruskom. Sullivan to uviedol v rozhovore pre televíziu Fox News a po tom, čo Spojené štáty do Nemecka a východnej Európy presunuli 3000 svojich vojakov.