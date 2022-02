Kráľovná Alžbeta II. odštartovala oslavy 70. výročia nástupu na trón

Medzi hosťami 95-ročnej kráľovnej bola i Angela Woodová, ktorá ako študentka v roku 1953 pri príležitosti korunovácie Alžbety II. pomáhala vytvoriť i v súčasnosti populárny recept na tzv. Korunovačné kura (Coronation Chicken), ktoré tvorí studené varené kura, majonéza, karí korenie a marhuľa. Panovníčka sa stretla tiež so zástupcami dobrovoľníckych organizácií, bývalými zamestnancami v sídle Sandringham a ďalšími čestnými hosťami.

Napriek nedávnym obavám o zdravie Alžbety II., privítala panovníčka podopierajúca sa paličkou a odetá v svetlomodrých šatách a s perlovým náhrdelníkom svojich hostí s dobrou náladou a živo s nimi komunikovala, píšu svetové agentúry. Išlo o jej prvé väčšie verejné podujatie odkedy jej lekári vlani v októbri odporučili odpočinok. Stalo sa to po tom, čo ju prijali do londýnskej nemocnice, kde podstúpila niekoľko preventívnych vyšetrení a následne zrušila i svoju plánovanú dvojdňovú cestu do Severného Írska.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Joe Giddens/Pool Photo via AP)

Alžbeta II. sa v nedeľu 6. februára stane prvým britským monarchom, ktorý sa pri moci udržal sedem desaťročí. Vládnutia sa ujala vo februári 1952 po smrti svojho otca Juraja VI. Slávnostne korunovaná bola 2. júna 1953 vo veku 26 rokov. Oslavy súvisiace s týmto jubileom vyvrcholia štvordňovým víkendom 2.-5. júna, hoci rozličné akcie sa budú konať v priebehu celého roka.