Španielsky denník zverejnil odpovede USA a NATO na ruské návrhy: Reakcia Moskvy!

Podľa agentúry TASS sú oba dokumenty v angličtine, odpoveď Washingtonu má päť strán, reakcia NATO štyri. Spojené štáty vo svojej odpovedi deklarujú, že sú pripravené zvážiť dohody s Ruskom, ktoré by boli v záujme oboch krajín. USA - podobne ako aj NATO - však zdôrazňujú, že stoja za politikou "otvorených dverí", ktorú v súčasnosti uplatňuje NATO. Severoatlantická aliancia - podľa textu zverejneného denníkom El País - nie je pripravená pristúpiť ani na iniciatívy, ktoré by mohli znížiť jej schopnosť chrániť svoje členské krajiny.

Washington je súčasne ochotný diskutovať o "interpretáciách" tzv. princípu nedeliteľnosti bezpečnosti, ktorý schválila Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Práve naň sa Rusko odvolávalo vo svojich návrhoch. Spojené štáty vo svojej odpovedi varujú, že ďalšie hromadenie ruskej armády alebo agresia voči Ukrajine povedú k odvetným krokom zo strany Washingtonu a jeho spojencov. V odpovedi sa poznamenáva, že v súčasnosti USA a NATO, reagujúc na kroky Ruskej federácie, konajú len s "obmedzenou" silou a "úmerne" situácii.

Podľa agentúry TASS Spojené štáty a NATO vo svojich odpovediach ponúkli Rusku "zmysluplný dialóg" o kontrole zbrojenia a opatreniach na predchádzanie incidentom medzi oboma stranami. Výmenou za to požadujú urýchlenú deeskaláciu na Ukrajine a stiahnutie ruských jednotiek a tzv. mierových síl z Krymu, Podnesterska, Južného Osetska a Abcházska, ktoré sa tam nachádzajú bez súhlasu legitímnych vlád Ukrajiny (Krym), Moldavska (Podnestersko) a Gruzínska (Južné Osetsko a Abcházsko).

Odpovede odovzdali koncom januára

Navrhovaný dialóg o kontrole zbrojenia by mal zahŕňať aj diskusie o počte rakiet a predchádzaní vojenských incidentov a vzájomnom monitorovaní vojenských cvičení. Podľa dokumentov zverejnených denníkom El País Spojené štáty deklarovali pripravenosť diskutovať s Ruskom aj o možnosti inšpekcií zariadení protiraketovej obrany v Rumunsku a Poľsku - výmenou za inšpekcie ruských zariadení. USA vo svojej odpovedi - podľa El País - dodali, že túto otázku by "mali konzultovať so spojencami v NATO vrátane Rumunska a Poľska".

Aliancia okrem toho vyzvala Rusko na spoločné konzultácie o znižovaní rizika vo vesmíre a naliehala na Moskvu, aby sa zdržala testovania protidružicových zbraní. Odpoveď aliancie NATO - podľa agentúry Interfax - obsahuje aj už medializovaný návrh na znovuotvorenie zastupiteľstiev v Bruseli a Moskve na uľahčenie dialógu. TASS pripomenula, že Rusko vznieslo svoje bezpečnostné požiadavky voči USA a NATO v polovici decembra. Žiadalo, aby aliancia odmietla prijímanie nových členov, predovšetkým Ukrajiny, a aby nerozmiestňovala svojich vojakov na území krajín, ktoré do aliancie NATO vstúpili po roku 1997.

Washington a NATO odovzdali svoje odpovede Moskve koncom januára. Spojené štáty vtedy zároveň požiadali Rusko, aby nezverejňovalo obsah americkej odpovede, informoval podľa TASS denník The Washington Post. Moskva s tým síce súhlasila, ale ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov deklaroval, že by považoval za správne, aby verejnosť poznala obsah americkej odpovede. Ruský prezident Vladimir Putin v utorok povedal, že ruské úrady analyzujú reakcie Spojených štátov a NATO, ale "už je jasné, že základné ruské obavy boli (v týchto odpovediach) ignorované". Hovorca Kremľa uviedol, že Putin na návrhy Západu odpovie, keď to uzná za vhodné.

Moskva podľa Peskova nemá nič spoločné s únikom dokumentov USA a NATO denníku El País

Moskva nemá nič spoločné so zverejnením údajných odpovedí USA a NATO na ruské návrhy bezpečnostných záruk, ktoré sa v stredu objavili na stránkach španielskeho denník El País. Vyhlásil to v stredu v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Agentúra TASS uviedla, že pravosť týchto dokumentov zatiaľ žiadna zo strán - USA ani NATO - oficiálne nepotvrdila. Peskov síce odmietol zverejnený materiál komentovať, ale dodal, že v Kremli text denníka El País videli.

Na margo možných dohadov Peskov vyhlásil, že Rusko v tejto fáze nemá záujem zverejňovať priebeh rokovaní so Spojenými štátmi a NATO o bezpečnostných zárukách. "Aspoň v tejto fáze nechceme o ničom verejne diskutovať," zdôraznil. Dodal, že bezpečnostné obavy Ruska "môže znížiť to, čo je uvedené v dvoch dokumentoch" zaslaných Moskvou Washingtonu a aliancii NATO ako návrhy bezpečnostných záruk. "Sú maximálne konkrétne, tam nie je žiadna všeobecná fráza," zdôraznil Peskov s tým, že "všetko treba chápať tak, ako je tam napísané, žiadne dvojaké interpretácie".