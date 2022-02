Stoltenberg víta rozmiestnenie amerických vojakov vo východnej Európe

"Je to silný signál záväzku Spojených štátov, ktorý dopĺňa ďalšie nedávne príspevky USA k našej spoločnej bezpečnosti," uviedol Stoltenberg vo vyhlásení. "Rozmiestnenia vojsk sú obranné a proporcionálne a vysielajú jasný odkaz, že NATO urobí všetko potrebné na ochranu a obranu všetkých spojencov," dodal generálny tajomník.

USA sú v prípade potreby ochotné vyslať na starý kontinent ďalšie jednotky

Americké ministerstvo obrany v stredu oficiálne oznámilo, že vyšle ďalších vojakov do východnej Európy. Tisíc vojakov aktuálne rozmiestnených v Nemecku pôjde do Rumunska a ďalších zhruba 2000 vojakov sa z USA presunie do Poľska. Okrem toho Spojené štáty pošlú ďalšiu eskadru do Nemecka. Hovorca Pentagónu John Kirby zároveň dodal, že USA sú v prípade potreby ochotné vyslať na starý kontinent ďalšie jednotky. V stave pohotovosti je podľa neho zhruba 8500 vojakov na základniach v Spojených štátoch.