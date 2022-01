Trump by udelil milosť účastníkom útoku na Kapitol

Galéria fotiek (2) Bývalý americký prezident Donald Trump

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v prípade návratu do Bieleho domu by mohol udeliť milosť svojim stúpencom, ktorí pred rokom vtrhli do sídla Kongresu vo Washingtone. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.