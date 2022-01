Vedci z celého sveta sledujú ďalšie subvarianty OMIKRONU: Nákazlivejšie ako pôvodný! Varuje pred ním aj Kollár

Premiér Eduard Heger k povinnému očkovaniu

Viac ako 30 krajín dodalo v období od polovice novembra do medzinárodnej databázy GISAID takmer 15.000 genetických sekvencií subvariantu BA.2, približuje AP. Väčšina z nich, 96 percent, pochádzala u USA. Iniciatíva GISAID podporuje šírenie údajov o vírusoch vrátane koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19. Pôvodný variant omikron, objavený vlani v novembri v Juhoafrickej republike, dostal označenie BA.1.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho v novembri vyhlásila za "variant vyvolávajúci znepokojenie". BA.1 a BA.2 sú v súčasnosti považované za subvarianty omikronu. Zdravotnícke úrady však podľa AP novému subvariantu môžu dať samostatný názov v prípade, že ho vyhlásia za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Subvariant BA.2 má množstvo mutácií.

"Nie je jasné, aké významné tieto mutácie sú – najmä pre ľudí, ktorí sa stretli s pôvodným omikronom," povedal Jeremy Luban, virológ z Massachusettskej univerzity (UMass). BA.2 môže byť podľa vedcov ťažší na odhalenie, pretože niektoré jeho genetické vlastnosti sťažujú jeho určenie pri vyhodnocovaní testov. Niektorí vedci vyjadrujú obavy, že by mohol byť nákazlivejší než pôvodný omikron.

Pred ďalším variantom varoval aj Kollár

Aj matematik Richard Kollár poukázal na to, že omikron neprináša len jeden svoj variant, ktorý je veľmi iný ako predchádzajúce varianty, ale dokonca dva. V praxi sa tak pokojne môže stať, že sa omikronom infikujete aj dvakrát. Každá forma je totiž iná. Omikron existuje ako BA.2 alebo BA.1. Ako upozornil Kollár, variant BA.2 je dokonca principiálne ďalej od pôvodných variantov ako bol pôvodný omikron BA.1. Ukazuje sa tiež, že sa ľudia môžu omikronom infikovať dvakrát čo vzhľadom na ich vzájomnú odlišnosť nie je prekvapením.

Galéria fotiek (2) Matematik Richard Kollár

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Takisto sa omikron v.2 šíri ešte rýchlejšie ako ten pôvodný. Očakáva sa, že v polovici februára dokonca pôvodný omikron vytlačí v Spojenom kráľovstve," uviedol Kollár. "Akýsi dvojfázový rast vidno už na raste incidencie vo viacerých krajinách, napríklad v Dánsku, Francúzsku, Portugalsku, či Chorvátsku, pozrite obrázok. V našom regióne takýto jemný poskok v raste ešte nevidíme. Takisto sa BA.2 zatiaľ vyskytuje len v malých počtoch pri sekvenácii vzoriek zo strednej Európy," dodal. Čo sa týka Slovenska, je možné, že vzhľadom na oneskorenie nás výrazne nezasiahne.

"Ale je možné aj to, že budeme mať počas rastu aj my nejaké krátke plató. Predĺžilo by to rastovú fázu možno o týždeň - dva. Pridajú sa po ňom totiž navyše reinfekcie a tak sa ako nie príliš žiadúci dôsledok infikuje aj väčšia časť populácie. Všetky ostatné parametre vyzerajú zatiaľ pre obidva omikrony podobne. T.j. individuálny priebeh by stále mal byť miernejší ako v minulej vlne. Ale infikovaných bude zrejme ešte viac, ako sme čakali donedávna, teda skutočne veľa a všade," dodal Kollár.