MIMORIADNE Reakcia NATO na hrozbu útoku Ruska: PREHĽAD Na východ Európy vysiela viac lodí a lietadiel

archívne video

NATO posiela lode aj bojové lietadlá

NATO svoju iniciatívu prezentuje na sociálnej sieti. Oznámili, že posielajú viac lodí a lietadiel na zvýšenie odstrašenia a obrany vo východnej Európe. Tieto ťahy sú reakciou na zhromažďovanie ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc, a to aj z bieloruskej strany, kam sa ďalšie vojská Rusov premiestnili ešte minulý týždeň. Dôvodom je podľa bieloruského ministerstva obrany vraj len cvičenie na obranu hraníc.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP

"Keďže Rusko pokračuje v budovaní vojenských síl na Ukrajine a jej okolí, v silnom znamení spojeneckej solidarity členské štáty NATO uvádzajú svoje sily do pohotovosti a posielajú ďalšie lode a bojové lietadlá do rozmiestnenia NATO vo východnej Európe," píše NATO.

Zapoja sa Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko aj USA

Dánsko posiela fregatu do Baltského mora a chystá sa nasadiť štyri bojové lietadlá do Litvy na podporu dlhodobej leteckej policajnej misie NATO v regióne. Španielsko posiela lode, aby sa pripojili k námorným silám NATO a zvažuje vyslanie bojových lietadiel do Bulharska.

Francúzi vyjadrili pripravenosť vyslať vojakov do Rumunska pod velením NATO. Holandsko od apríla posiela do Bulharska dve bojové lietadlá na podporu leteckých policajných aktivít NATO v regióne a uvádza loď a pozemné jednotky do pohotovosti pre sily rýchlej reakcie NATO.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/NATO

Spojené štáty podľa NATO tiež dali jasne najavo, že zvažujú zvýšenie svojej vojenskej prítomnosti vo východnej časti Aliancie.

NATO pripomína, že ide o obranný akt východnej časti aliancie

NATO je podľa vlastných slov obranná aliancia. "V reakcii na ruskú ilegálnu anexiu Krymu v roku 2014 NATO zvýšilo svoju prítomnosť vo východnej časti aliancie, vrátane štyroch mnohonárodných bojových skupín v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku," uvádzajú. "Ich prítomnosť dáva jasne najavo, že útok na jedného spojenca bude považovaný za útok na celú Alianciu. Pred rokom 2014 vo východnej časti Aliancie neboli žiadne sily NATO," dodávajú.