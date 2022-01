Neopísateľný extrém v Poľsku: Krajinou prešli silné búrky typické pre leto! Na pozore by mali byť aj Slováci

Začiatok týždňa sa pre Slovensko nesie v znamení nepriaznivého počasia. Nárazový vietor, sneženie, víchrica. Aj to je dôvod, prečo majú Slováci hlavu v smútku. Silný nárazový vietor totiž spôsobuje viaceré problémy - padajú konáre, strháva strechy.

Obdobný problém s počasím však riešia aj v Poľsku. Našim severným susedom totiž prechádza silné búrkové pásmo, ktoré nie sú pre toto ročné obdobie a dobu vôbec bežne. Ba čo viac, vyskytujú sa skôr v lete, najskôr koncom jari. Ak sa vyskytnú v polovici januára, ide o extrém. „Búrky, ktoré sa tiahnu rýchlo naprieč poľskom smerom k nám, má znak silného SQL - Squall Line. Niečo takéto sa môže vyskytnúť jedine v pokročilej jari alebo už v lete, no nie teraz. Sprevádzaný je neuveriteľne vysokou bleskovou aktivitou, aká ešte nebola zaznamenaná v tomto období a taktiež so silným nárazovým vetrom. Obyvatelia Poľska môžu tak pozorovať veľmi zaujímavú štruktúru búrkovej oblačnosti,“ upozornil portál Meteo Slovensko.

Podľa služby Bliztzortung, ktorá sa zameriava na detekciu bleskov, udrelo v Poľsku počas búrky až 10-tisíc bleskov. Okrem búrok však Poľsko bojovalo aj s extrémne silným vetrom a snežením. Veď rýchlosť vetra dosahovala miestami v nárazoch až 80 kilometrov za hodinu. Severovýchodne od Varšavy podľa portálu imeteo.sk padali aj ľadové krúpy o veľkosti jedného centimetra.

Počasie však spôsobilo viacero problémov, hasiči mali už viac, ako sto výjazdov, najčastejšie pre popadané stromy. Okrem toho bolo vplyvom počasia hlásených niekoľko nehôd a na severe krajiny bola zablokované cestná, vlaková a trolejbusová doprava. Na sociálnej sieti sa objavilo aj video, na ktorom bolo vidieť, ako silný vietor zdvihol do vzduchu stovky kusov polystyrénu, ktorý sa nachádzal vonku na pozemku. "Bol to určite jeden z najaktívnejších elektricky zimných búrkových systémov, ktoré prešli oblasťou Poľska za posledných niekoľko rokov. Oplatí sa dodať, že búrková formácia prešla viac ako 600 km," napísal portál Polscy Łowcy Burz na sociálnej sieti.

Podľa meteorológov sa počasie nezlepší do večera. Krátko po 15. hodine sa búrková línia začala presúvať aj nad Slovensko. Podľa Meteo Slovensko detektory zachytili prvé blesky na severe Slovenska, a to v okolí Tvrdošína a Námestova. „Detektory bleskov tu behom 5 minút zaznamenali už viac ako 80 bleskových výbojov! Búrky sa môžu tvoriť aj naďalej,“ upozornil portál. Búrky sa presunuli aj do okolia Banskej Bystrice a Nitrianskeho Pravna, kde obyvateľom už uštedril viac ako 50 bleskových výbojov. Krátko po 18. hodine sa búrka objavila aj na západnom Slovensku, a to najmä v Bratislave a v okolí hlavného mesta.

