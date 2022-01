Na Slovensko sa rpti ďalšia BÚRKA: Prudká zmena počasia! Pripravte sa na silný vietor a výrazné ochladenie

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo Slovenskom prešli búrky, ktoré však pre toto obdobie nie sú bežné. Priniesli so sebou silný vietor a dážď, blesky a hromy, ktoré páchali škody nielen na Slovensku, ale aj u našich severných susedov. Zdá sa však, že podobný scenár sa udeje aj dnes - a to už krátko popoludní!

Archívne VIDEO Krátko po novom roku napadol v Bratislave sneh

V pondelok sme sa všetci zobudili do mimoriadne veterného počasia, ktoré znepríjemňovalo život všetkým z nás. Aj keď bolo relatívne teplo, prudký vietor teplotu skresľoval a popritom páchal škody - zhadzoval strechy, lámal stromy a konáre. Všetkých nás však prekvapili informácie z Poľska, kde boli silné búrky nezvyčajné pre toto ročné obdobie s mimoriadne silnou bleskovou aktivitou. Fotky, ktoré vznikli, pripomínali snímky zverejňované lovcami búrok na sociálnych sieťach v lete. Okrem toho meteorologické modely upozorňovali, že koncom týždňa príde na Slovensko silné sneženie a na západe napadnú desiatky centimetrov nového snehu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Podobným extrémom v počasí však ešte tento týždeň nie je koniec. Ba čo viac, zdá sa, že obdobnú situáciu opäť zažijeme už dnes. Viacerí meteorológovia totiž upozorňujú, že nad Nemeckom a Poľskom sa vytvorilo rozsiahle búrkové pásmo. To so sebou prináša silný vietor, búrky a sneh či dážď. A postupuje smerom na Slovensko.

Portál Meteo Slovensko na sociálnej sieti uvádza, že Slovenskom dnes prejdú dva fronty - prvý našim územím už prechádza a druhý sa má nad naše územie dostať krátko popoludní - okolo 14. hodiny. Podľa lovcov búrok zo Severe Weather Slovakia postupuje línia nad Nemeckom a Poľskom rýchlosťou 75 kilometrov za hodinu a nad Slovensko by mala prísť o päť hodín - ide tak o druhý front, ktorý spomínajú meteorológovia. Keď Slovenskom prejde prvý front, následne sa na juhozápadne začne zmenšovať oblačnosť, vzduch však bude labilný, vlhký a teplý.

Galéria fotiek (5) Línia nad Nemeckom, Českom a Poľskom smeruje nad naše územie.

Zdroj: SHMÚ, windy.com

"Od severozápadu sa v takomto vzduchu už predpoludním môžu tvoriť poväčšine snehové prehánky. Tie najvýdatnejšie však dorazia spolu so studeným frontom. Územím Slovenska prejde pomerne rýchlo. Na jeho čele a v jeho okolí, či za ním už bude dochádzať k tvorbe búrok. Neočakáva sa, že blesková aktivita bude výraznejšia. Prejavy studeného frontu a prípadných búrok však môžu byť pomerne citeľné," upozornili.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ, windy.com

Spolu s frontom však na Slovensko opäť dorazí aj víchrica, silný vietor bude najmä na západe a strede krajiny, kde dosiahne rýchlosť v nárazoch až 60-90 kilometrov za hodinu. Na horách bude vietor ešte silnejší - tu dosiahne rýchlosť 100 až 120 kilometrov za hodinu. Na tento jav upozorňuje aj SHMÚ - to vydalo výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom pre všetky kraje na západe Slovenska a pred vetrom na horách pre Banskobystrický a Prešovský kraj. Okrem toho sa má aj výrazne ochladiť - a to o takmer 10 stupňov behom zhruba 5 hodín - kým na poludnie bude teplota v hlavnom meste dosahovať okolo 7 stupňov Celzia, krátko pred 16. hodinou popoludní to bude už len 1 stupeň Celzia. Najvýraznejšie ochladenie príde medzi 14. a 16. hodinou. Večer treba podľa SHMÚ počítať aj so snežením.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ, windy.com