VIDEO Obrovská tragédia v New Yorku: Pri požiari bytu zomrelo 19 ľudí vrátane deviatich detí

NEW YORK - Pri požiari v dome v newyorskej štvrti Bronx zomrelo 19 ľudí vrátane deviatich detí, uviedla agentúra AP. Ďalších šesť desiatok osôb bolo zranených a najmenej polovica z nich musela vyhľadať pomoc v nemocnici. Úrady spočiatku informovali o desiatkach zranených, počet obetí potvrdil médiám starosta New Yorku Eric Adams.

Adams označil následky požiaru za desivé. "Bude to zrejme jeden z najhorších požiarov v našej dobe," citoval ho denník The New York Times. Na mieste zasahovalo zhruba dvesto hasičov. Podľa stanice CNN začalo horieť okolo 11:00 miestneho času (17:00 SEČ) v druhom a treťom podlaží 19-poschodovej budovy. Podľa šéfa hasičov Daniela Nigra záchranári čelili silnému ohňu a veľmi hustému dymu. Príčiny vzniku požiaru zatiaľ nie sú jasné.

Zdroj: SITA/AP/Yuki Iwamura

Zdroj: SITA/AP/Yuki Iwamura

Hasiči našli mnoho obetí a zranených na schodoch. Niektorí mali problémy s dýchaním a so srdcom. V USA je to tento týždeň už druhý požiar s veľkým počtom obetí. V stredu vo Filadelfii zahynulo trinásť ľudí, medzi nimi sedem detí.