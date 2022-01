Silný vietor zdvihol nafukovací hrad: Pri nehode zomrelo dievčatko, 8 detí je zranených

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MADRID - Osemročné dievča podľahlo zraneniam, ktoré utrpelo, keď silný vietor zdvihol nafukovací hrad na trhu vo východnom Španielsku do vzduchu do výšky niekoľkých metrov. V stredu to oznámili úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.