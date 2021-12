VIDEO Matke z verandy záhadne zmizli sladkosti: Keď zistila, kto ich ukradol, šla do kolien

Jenna El Ghatitová zverejnila na TikToku video z pátrania po záhadnom zlodejovi, ktorý ukradol tyčinky Snickers určené pre kuriérov. Vďaka bezpečnostným záberom sa matka s dcérou z Illinoisu dozvedeli, že zlodejom, prekvapivo,nie je človek, ale veverička. Vo videu je najprv počuť matkin hlas.

"Preboha, niekto zjedol zo Snickersu," povedala s tým, že ich vonku umiestnila asi sedem. Následne si ale uvedomila, že v ten deň im do domu nikto nič nedoručil, a preto zostala zmätená. Obe ženy následne išli späť do domu. No len o pár sekúnd neskôr vyjde zlodej - veverička a zamieri priamo ku košu so sladkosťami.

Zhruba polminútové video rozosmialo množstvo ľudí. Jeden užívateľ priznal, že za zlodeja považoval dcéru. "Myslel som si, že dcéra sa smiala a hrala to, ako keby to nevedela, pretože to by som urobil ja," uviedol.