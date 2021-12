Svetová zdravotnícka organizácia nevie, kedy pandémia skončí, ale vie, ako tomu dopomôcť

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

BRATISLAVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nevie, kedy pandémia ochorenia COVID-19 vo svete skončí, ale vie, ako tomu môžu ľudia dopomôcť. Vyhlásil to v pondelok v Bratislave riaditeľ regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. V tejto súvislosti spomenul zvýšenie miery zaočkovanosti, posilňovacie dávky vakcíny, nosenie rúšok či respirátorov, vetranie vnútorných priestorov a nové liečebné postupy.