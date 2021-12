KORONAVÍRUS Londýn ruší masovú oslavu Nového roka pre obavy zo šírenia omikronu

Khan povedal, že počty prípadov dosahujú v Londýne rekordnú úroveň a on musí urobiť všetko, čo sa len dá, aby spomalil šírenie nového variantu. "To znamená, že tento rok na Silvestra už nebudeme organizovať oslavu pre 6500 ľudí na Trafalgarskom námestí," dodal starosta. "Pre mnohých Londýnčanov to bude veľké sklamanie, ale musíme urobiť tie správne kroky, aby sme obmedzili šírenie koronavírusu," vysvetlil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Mestské úrady oznámili, že namiesto toho bude na televíznej stanici BBC "veľkolepé živé vysielanie" a takto mesto oslávi príchod Nového roka. Aj Paríž už oznámil, že jeho každoročný ohňostroj a ďalšie podujatia budú zrušené. Podobné rozhodnutie sa očakáva takisto v Nemecku, pričom na stole sú aj plány na zatvorenie nočných klubov a na obmedzenie rozsahu súkromných večierkov. Denné prípady nákazy v Spojenom kráľovstve posledný týždeň opakovane lámali rekordy a krajina, ktorá patrí s vyše 147.000 úmrtiami k najhoršie zasiahnutým v Európe počas celej pandémie, teraz zápasí so zastavením šírenia omikronu.

Britský premiér Boris Johnson sa však v pondelok odmietol poddať tlaku, aby sprísnil obmedzenia počas Vianoc, a zaviazal sa, že bude "situáciu neustále kontrolovať".