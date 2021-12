Obrovská tragédia v Austrálii: Polícia už identifikovala päť detí, ktoré prišli o život

Pri základnej škole Hillcrest v Devonporte prišlo o život päť žiakov. Nešlo však o autonehodu, alebo niečo podobné. Deti sa hrali v obrovskom nafukovacom hrade, ktorý bol postavený pri areáli školy. Náhle sa však zdvihol vietor a spolu s ním zamieril do vzduchu aj celý hrad plný detí. Aj keď predpovede na osudný deň hlásili silnejší vietor, nikto nečakal, že by sa mohlo niečo také odohrať.

Nakoniec bolo potvrdených päť vyhasnutých životov, píše New York Post. Boli nimi žiaci piateho a šiesteho ročníka, ktorí zomreli po páde z výšky viac ako deviatich metrov. Prvými identifikovanými boli Addison Stewartová (11) a Zane Mellor (12). Neskôr polícia uviedla aj ďalšie mená, a to Jyea Sheehana, Jalailahu Jayne-Maree Jonesovú a Petera Dodta. Všetci traja mali 12 rokov. Tri ďalšie deti zostali v kritickom stave a jedno už bolo z nemocnice prepustené.

