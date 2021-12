KORONAVÍRUS Ďalšie krajiny hlásia prvé prípady nákazy omikronom

Chorvátske zdravotnícke úrady sa v súčasnosti snažia určiť zdroj infekcie týchto dvoch ľudí, keďže ani jeden z nich necestoval v poslednom čase do zahraničia. Podľa úradov sa zrejme nakazili na pracovnom stretnutí, na ktorom sa spoločne zúčastnili. Podľa chorvátskeho epidemiológa Bernarda Kaiča majú obaja nakazení teplotu a cítia sa "akoby ich prešiel vlak", avšak okrem toho nemajú žiadne iné závažné symptómy ochorenia COVID-19.

Kaič však uviedol, že Chorvátsko v nasledujúcich dňoch a týždňoch očakáva nárast počtu prípadov nákazy novým variantom, ktorý prvýkrát objavili v Juhoafrickej republike. Chorvátsko podobne ako ostaté krajiny strednej a východnej Európy zaznamenalo túto jeseň prudký nárast prípadov nákazy koronavírusom, avšak v uplynulých dňoch tam už došlo k zlepšeniu situácie, píše AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexandr Kulikov

Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Chorvátsku 728 novonakazených. Od začiatku pandémie v tejto krajine v súvislosti s covidom zomrelo už viac ako 11.000 ľudí. Plne zaočkovaných je 54 percent obyvateľov Chorvátska, čo je menej ako je európsky priemer, podotýka AP.

Rusko hlásilo prvé prípady nákazy omikronom

Rusko zaznamenalo prvé dva prípady nákazy novým koronavírusovým variantom omikron u svojich občanov vracajúcich sa z Juhoafrickej republiky (JAR), kde bol variant prvýkrát zistený. V pondelok o tom informoval ruský zdravotnícky úrad Rospotrebnadzor, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP. "Dvom občanom, ktorí sa vrátili do Ruska z Juhoafrickej republiky, diagnostikovali variant koronavírusu omikron," uviedol vo vyhlásení Rospotrebnadzor.

Úrad doplnil, že všetci Rusi vracajúci sa z Juhoafrickej republiky (JAR) a susedných krajín sú na hranici testovaní a umiestnení do špeciálnych pozorovacích zariadení. Potom sú ľudia s príznakmi alebo s pozitívnym výsledkom PCR testu umiestnení do karantény v nemocniciach pre infekčné choroby, uviedol Rospotrebnadzor. Ruský prezident Vladimir Putin dal v piatok svojej vláde týždeň na to, aby pripravila akčný plán boja proti novému variantu, ktorý je nákazlivejší než v súčasnosti prevládajúci variant koronavírusu delta.

Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP

Rusko patrí ku krajinám najhoršie zasiahnutým pandémiou

Podporovatelia ruskej vakcíny Sputnik V minulý týždeň oznámili, že už prebieha vývoj posilňujúcej dávky proti omikronu. Vládnu totiž obavy, že skôr vyvinuté vakcíny budú menej účinné proti tomuto variantu. Rusko patrí ku krajinám sveta najhoršie zasiahnutým pandémiou koronavírusu. V posledných týždňoch sa vynáralo zo svojej najsilnejšej vlny pandémie vyvolanej variantom delta.

Krajina hlásila celkovo vyše 9,8 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 282.462 úmrtí, čo je najvyšší počet obetí v Európe. Ruský štatistický úrad, ktorý počíta úmrtia na covid podľa širšej definície, tvrdí, že počet mŕtvych presiahol koncom októbra 520.000.

Napriek vývoju viacerých vlastných vakcín má Rusko ťažkosti zaočkovať svoje obyvateľstvo, ktoré vníma vakcíny s veľkou nedôverou. K pondelku bolo úplne zaočkovaných len 40 percent Rusov. Ruské úrady sa tiež vyhýbajú zavádzaniu prísnych lockdownov, aké vidieť v Európe, pretože chcú podporiť ekonomiku Ruska, čo však prispieva k vysokému počtu úmrtí na koronavírus.