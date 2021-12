Rusko by mohlo spustiť ofenzívu voči Ukrajine začiatkom budúceho roka: Biden je pripravený

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

WASHINGTON - Americké tajné služby dospeli k záveru, že Rusko plánuje možnú vojenskú ofenzívu voči Ukrajine, ktorá by sa mohla spustiť už začiatkom roka 2022 a mohlo by sa do nej zapojiť až 175.000 vojakov. Oznámila to v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy USA.