Väčšina Rusov nevylučuje ozbrojený konflikt s Ukrajinou

MOSKVA - Viac ako 75 percent opýtaných Rusov nevylučuje, že napätie v blízkosti východných hraníc Ukrajiny by mohlo prerásť do vojny s Ruskom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu rešpektovaného ruského Analytického centra Jurija Levadu, známeho ako Centrum Levada, ktorý bol venovaný vyostrovaniu konfliktu v Donbase. Informoval o tom v utorok spravodajský web Meduza.io.