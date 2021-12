V Nemecku je KORONAVÍRUSOM momentálne nakazených takmer milión ľudí, tvrdí Spahn

V Nemecku hlásil Inštitút Roberta Kocha (RKI) za uplynulých 24 hodín 74.352 novoinfikovaných a 390 úmrtí na covid. Aktuálne je v krajine nakazených 925.800 osôb. Spahn poznamenal, že počet neočkovaných ľudí, ktorí sa nakazili a majú vážny priebeh ochorenia, je omnoho vyšší v porovnaní s tými, čo už majú očkovanie za sebou. "Ak by boli všetci dospelí v Nemecku zaočkovaní, neboli by sme v tejto ťažkej situácii," povedal novinárom v Berlíne.

Nemecká vláda a premiéri 16 spolkových krajín vo štvrtok ohlásili sprísnenie opatrení zameraných najmä na neočkovaných ľudí. Tí tak po novom nesmú vstupovať ani do obchodov s výnimkou potravín či drogérií, ani do reštaurácií a športových či kultúrnych zariadení. Vláda chce tiež parlamentu predložiť návrh na zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu. Hovorca vláda Steffen Seibert priblížil, že poslanci Spolkového snemu by mohli v tejto veci hlasovať začiatkom januára budúceho roku.

Spahn povinnú vakcináciu proti covidu nepodporuje

Spahn, ktorý budúci týždeň zrejme svoj post opustí po tom, čo bude vymenovaná nová vláda sociálnych demokratov (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP), však povinnú vakcináciu proti covidu nepodporuje a ako tvrdí, hlasoval by proti tomuto kroku.

Zdroj: Getty Images

Plne zaočkovaných je v Nemecku okolo 68,8 percenta ľudí, pričom vláda sa usiluje dosiahnuť míľnik 75 percent. V stredu bolo po prvý raz od leta podaných za jediný deň vyše milión dávok vakcín. Predstavitelia hlavného mesta Berlín zakázali konanie protestu proti pandemickým opatreniam, ktorý bol naplánovaný na sobotu. Polícia uviedla, že už predošlé demonštrácie ukázali, že ich účastníci nedodržiavajú epidemiologické pravidlá vrátane nosenia rúšok.