Biden oslávil 79 rokov, podľa lekárov je spôsobilý vykonávať úrad

Americký prezident strávil narodeninovú sobotu doma vo svojom bydlisku, v meste Wilmington v štáte Delaware, a nemal naplánované žiadne verejné akcie. Množstvo popredných demokratických politikov mu však poslalo blahoželania. Viceprezidentka Kamala Harrisová mu na Twitteri zaželala "šťastný a radostný deň".

Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v tvíte napísala, že "Amerika je vďačná za vaše srdce, za vašu slušnosť, vašu lásku ku krajine, vašu lásku k ľuďom a za vaše zásadové vodcovstvo a víziu s názvom Build Back Better". Biden už tento týždeň dostal skorý dar k narodeninám, keď sa demokratom v Snemovni podarilo schváliť jeho návrh rozsiahleho zákona o sociálnom zabezpečení, známeho ako Build Back Better, ktorý teraz smeruje do Senátu.

Tento Bidenov legislatívny návrh zahŕňa finančné prostriedky na pomoc pri ochorení COVID-19, na sociálne služby, sociálnu starostlivosť a infraštruktúru, ako aj prostriedky vyčlenené na znižovanie účinkov zmeny klímy. Bývalý prezident USA Barack Obama, za ktorého Biden slúžil ako viceprezident, uviedol: "Všetko najlepšie k narodeninám môjmu priateľovi a môjmu bratovi... Ďakujem za dar lepšej infraštruktúry, ktorý nám všetkým dávaš."

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq