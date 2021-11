KORONAVÍRUS Muž sa liečil podľa rád na internete, teraz bojuje o ŽIVOT! Nerobte takúto chybu

Muž sa rozhodol koronavírus liečiť doma ivermektinom zakúpeným cez internet. Ako informuje český portál Blesk.cz, ochorenie mu po týždni takejto domáckej liečby prešlo na pľúca a vyvolalo silný zápal. "V nemocnici teraz nastalo pomerne rýchle zhoršenie stavu. Teraz je na neinvazívnej pľúcnej ventilácií," uviedol primár anesteziologicko-resuscitačného oddelenia nemocnice vo Vsetíne Marek Proksa.

Pacient pritom mohol dostať monoklonné protilátky, ktoré sa využívajú pri liečbe ochorenia Covid-19. Stačilo, ak by sa včas nahlásil svojmu obvodnému lekárovi. "Há sa o čas, pri tejto liečbe platí, že čím skôr, tým lepšie," vysvetlil Proksa.

Zdroj: gettyimages.com

Monoklonné protilátky fungujú na podobnom princípe, ako vakcína a v Česku o ich predpísaní rozhoduje obvodný lekár. Aby pomohli, musia byť však podávané čo najskôr po prepuknutí nákazy. Ochrana, ktorú poskytujú, je zároveň nižšia v porovnaní s tou, ktorú si telo vytvorí po očkovaní.

Už aj na Slovensku

Slovensko začalo liečiť pacientov podávaním kombinovaných monoklonálnych protilátok začiatkom novembra. Cieľovou skupinou sú rizikoví pacienti najmä vo veku nad 65 rokov či osoby so závažnými chronickými ochoreniami. Liečba je určená pre pacientov do desiatich dní od nástupu príznakov ochorenia COVID-19 a to, či je chorý očkovaný alebo nie, nemá zohrávať pri jej nasadení žiadnu úlohu.

Zdroj: Getty Images

Ako minulý týždeň uviedla Infektologička Alena Košťálová, pacient s pozitívnym PCR alebo LAMP testom dostane správu o tom, že je vhodným na takúto liečbu, následne kontaktuje svojho lekára alebo pacient kontaktuje priamo centrum, kde mu bude podaná táto látka prostredníctvom infúzie. Cena infúzie sa pohybuje okolo 1100 eur.