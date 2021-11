KORONAVÍRUS WHO varuje pred možným nedostatkom injekčných striekačiek

Hroziaci nedostatok vakcín je spôsobený očkovacími kampaňami proti koronavírusu, ktoré v tomto roku spustili mnohé svetové krajiny. To spôsobilo, že vo svete bolo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi použitých o niekoľko miliárd viac. Tento rok bolo podľa AFP vo svete podaných viac ako 7,25 miliardy dávok vakcín proti koronavírusu. To je takmer dvojnásobok v porovnaní s bežným počtom každoročne podaných vakcín. Počet použitých striekačiek sa zvýšil dvojnásobne.

Injekčné striekačky určené na vakcináciu sa líšia od striekačiek určených na iné použitie, píše DPA. Vakcinačné striekačky majú zvyčajne mechanizmus, ktorý zaisťuje, aby bola striekačka použitá iba jedenkrát. Výrobcovia podľa WHO dokážu ročne vyrobiť približne šesť miliárd injekcií tohto typu, pričom najväčšími exportnými krajinami sú Čína a India. Budúci rok môže však stúpiť dopyt po striekačkách až štyri až sedem násobne oproti rokom pred pandémiou.

Nedostatok zasiahne najmä chudobnejšie krajiny

Lisa Hedmanová z WHO uviedla, že nedostatok striekačiek môže viesť k odkladaniu bežného očkovania. To by mohlo ohroziť aj očkovanie detí, čo by malo dlhodobý vplyv na verejné zdravie. Okrem toho by nedostatok injekčných striekačiek mohol viesť aj nebezpečnému opätovnému použitiu striekačiek.

Agentúra DPA upozorňuje na to, že nedostatok injekcií zasiahne najmä chudobnejšie krajiny, ktoré si často objednávajú striekačky v malých množstvách a ich objednávky preto nie sú vo výrobných závodoch považované za prioritné. WHO preto apeluje na krajiny, aby si objednávali striekačky vo veľkých množstvách a nezabúdali brať na vedomie aj šesť mesačnú dodaciu lehotu, čo je čas, ktorý je zväčša potrebný na výrobu striekačiek.