KORONAVÍRUS Nemocnice po celom svete nezvládajú situáciu: V Bukurešti je preplnená aj márnica

V Rumunsku za posledné dva mesiace zomierajú denne stovky ľudí. Krajina s 19 miliónmi obyvateľov má v súčasnosti jednu z najvyšších mier úmrtnosti na koronavírus v Európe. V októbri Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala do krajiny tím na pomoc v boji proti pandémii. Tamojší lekári sú frustrovaní a prepracovaní. "V Rumunsku denne zmizne dedina!" zvolal riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bukurešti Catalin Cirstoiu. "No a čo o týždeň alebo o mesiac? Väčšia dedina? Alebo mesto?"

Lekárka Maria Sajinová, prednostka márnice univerzitnej kliniky, uviedla, že zatiaľ čo nemocnica by za normálnych okolností mala v priemere desať úmrtí denne, v pondelok počet obetí dosiahol 26, z nich 14 boli pacienti s covidom. Minulý týždeň došlo k 35 úmrtiam za jeden deň, povedala.

Podľa odborníkov je dôvodom prudkého nárastu úmrtnosti nízka miera zaočkovanosti proti koronavírusu. V Rumunsku je plne zaočkovaných iba zhruba 40 percent populácie. Priemer v EÚ je pritom 75 percent. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v Rumunsku je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 1870 pacientov. Od začiatku epidémie zomrelo takmer 51.000 ľudí v spojitosti s koronavírusom.

Holandské nemocnice nezvládajú nápor nových pacientov s covidom

Nemocnice v provincii Limburg na juhu Holandska varovali v utorok vládu, že už nezvládajú množstvo nových pacientov s ochorením COVID-19 v dôsledku prudkého nárastu nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra AP. "Smerujeme priamo k zablokovaniu zdravotnej starostlivosti," upozornilo v spoločnom vyhlásení päť nemocníc v Limburgu. "Sme presvedčení, že čoskoro budú nasledovať aj ďalšie časti Holandska," skonštatovali.

Nemocnice ďalej uviedli, že ich miera obsadenosti je teraz na rovnakej úrovni ako na konci decembra minulého roka, keď bol v Holandsku zavedený lockdown. "Tentoraz vyhliadky na riešenie nevidíme... Zdá sa, že opatrovateľské organizácie a zamestnanci sú jediní, ktorí si stále uvedomujú naliehavosť tejto krízy. V tomto boji sa cítime sami," dodali.

Sedemdňová incidencia nákazy sa v Holandsku za posledné dva týždne takmer zdvojnásobila z hodnoty 30,88 na 61,12 na 100.000 obyvateľov. V krajine je zaočkovaných viac ako 80 percent dospelej populácie.Holandská vláda minulý týždeň znovu zaviedla povinné nosenie rúšok na mnohých verejných priestranstvách a rozšírila povinnosť preukazovať sa tzv. covidpasom pri vstupe na miesta, ako sú múzeá či terasy reštaurácií. Obe opatrenia vstúpili do platnosti cez víkend. Vláda sa má v piatok opäť stretnúť, aby prediskutovala možné ďalšie opatrenia, ak sa prudko rastúce hodnoty nezmiernia.

