Desivé VIDEÁ z bielorusko-poľskej hranice: Ďalšia migračná kríza, tisíce zhromaždených ľudí a chaos!

"Uzavretie poľských hraníc je v našom štátnom záujme. Ale dnes ide o stabilitu a bezpečnosť celej EÚ," napísal Morawiecki na Twitteri. "Tento hybridný útok režimu (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka sa zameriava na nás všetkých. Nedáme sa zastrašiť a spoločne s našimi partnermi v NATO a EÚ budeme brániť mier v Európe," zdôraznil.

Zdroj: TASR/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Bieloruské ministerstvo obrany v utorok odmietlo obvinenia Varšavy, ktorá tvrdí, že Minsk koordinuje vlnu migrantov snažiacich sa dostať do Poľska. "Bieloruské ministerstvo obrany považuje obvinenia poľskej strany za nepodložené a neodôvodnené," uviedli jeho predstavitelia vo vyhlásení. Minsk obvinil Varšavu z "úmyselnej" eskalácie napätia.

Migrants from the Middle East are trying to violently force their way into Poland at the border with Belarus. They’ve broken through the wire fencing. They want to go to Germany & Northern Europe for the generous public benefits. pic.twitter.com/WHP2LaQLGX — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 8, 2021

Pre napätú situáciu na poľsko-bieloruských hraniciach uzavreli v utorok ráno od 07.00 h hraničný priechod Kužnica, potvrdila pre agentúru DPA hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže. Cestujúcich Poľsko vyzvalo, aby použili priechody Terespol a Bobrowniki. V pondelok poľské úrady informovali, že na bieloruskej strane v blízkosti obce Kužnica sa skupiny stoviek migrantov neúspešne pokúšali prekročiť hranice chránené ostnatým drôtom.

Zdroj: TASR/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Poľsko, Litva a Lotyšsko i Európska únia ako celok obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že priváža migrantov z Blízkeho východu a Afriky a potom ich prevádza cez hranice do EÚ v snahe destabilizovať euroblok ako odvetu za sankcie, ktoré Brusel uvalil na Minsk. Lukašenko tieto obvinenia odmieta. V pohraničných regiónoch hlásili už viacero prípadov úmrtí migrantov. NATO v pondelok vládu v Minsku obvinilo z využívania migrantov na politické účely a Európska únia vyzvala na nové sankcie voči Bielorusku.

EÚ sprísnila udeľovanie víz predstaviteľom bieloruského režimu

Rada Európskej únie pozastavila v utorok uplatňovanie dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Bieloruskom. Informovala o tom na svojej oficiálnej webstránke s tým, že takéto rozhodnutie prijala v reakcii na prebiehajúci "hybridný útok" voči EÚ, ktorého sa dopúšťa bieloruský režim.

Zdroj: TASR/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

EÚ obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že k hraniciam Poľska, Litvy a Lotyšska zámerne vysiela migrantov - pochádzajúcich z Blízkeho východu, Afganistanu či Afriky - , aby tak vyvolával chaos a spory v Únii. Migranti do zmienených krajín začali prichádzať po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

Ok, this is the most disturbing border video I’ve seen so far. Lukashenko’s armed thugs dressed like ISIS militants are quite literally pushing women and children over the Polish border fence and forming a human shield to prevent them from returning to Belarus. Please RT! pic.twitter.com/WzvpLmHzhz — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 7, 2021

Rada EÚ v utorok informovala, že pozastavením dohody sa vízový proces sťažuje pre predstaviteľov bieloruského režimu, nie však pre bežných občanov Bieloruska. Tí budú môcť aj naďalej využívať výhody vyplývajúce zo zmienenej dohody. Dohoda o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Bieloruskom nadobudla platnosť 1. júla 2020 súbežne s dohodou o readmisii medzi EÚ a Bieloruskom. Účelom dohody je uľahčiť vydávanie krátkodobých víz, a tým prispieť k posilneniu medziľudských kontaktov a k posilneniu spoločných hodnôt.

Zdroj: TASR/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Po politických otrasoch v Bielorusku a reštriktívnych opatreniach EÚ začalo Bielorusko v júni 2021 organizovať lety a vnútorné presuny s cieľom uľahčiť tranzit migrantov do EÚ, najprv do Litvy, neskôr do Lotyšska a Poľska. Bielorusko už 28. júna oznámilo, že pozastaví platnosť dohody o readmisii s EÚ. Kroky bieloruského režimu sú v rozpore so základnými zásadami, na základe ktorých bola uzavretá dohoda o zjednodušení vízového režimu, a idú proti záujmom EÚ, uvádza na svojej webstránke Rada EÚ.