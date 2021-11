Ohavná vražda ako zo známeho filmu: Jeho dcéru predával ako biele mäso, čakal ho krutý osud!

Celé sa to malo stať ešte v novembri minulého roka. John Eisenman sa dozvedel, že vtedajší priateľ jej neplnoletej dcéry Aaron Sorenson ju mal predávať ako biele mäso – teda na sex do Seattlu. Údajne tak robil za tisíc dolárov (viac ako 850 eur). Informuje o tom portál Daily Star.

Zdroj: WSP

Svoju dcéru následne priviezol naspäť do rodného mesta Spokane pri Washingtone. Keď sa dozvedel, kde Aaron býva, doslova mu išiel po krku. 19-ročného mladíka prenasledoval a následne ho konfrontoval. „Počas tohto stretnutia Eisenman uniesol obeť, zviazal ju a umiestnil do kufra auta. Eisenman následne obeť napadol tak, že ho udrel do hlavy škvarovým blokom a potom ho opakovane bodol, čím mu spôsobil zranenia nezlúčiteľné zo životom a nastala smrť,“ uviedli miestni policajní vyšetrovatelia.

Eisenman mal následne odviezť vozidlo do odľahlej oblasti v okrese North Spokane (Severné Spokane) a nechal auto s telom stále vnútri. Obeť sa nachádzala v kufri auta. O auto sa začali zaujímať až minulý mesiac – teda takmer po roku od vraždy. Niekto ho totiž odviezol na East Everett Avenue a po obhliadke auta našli pozostatky Sorensona. Úradníci údajne neveria, že daná osoba vedela, čo sa nachádza v kufri auta.

Zdroj: Daily Star / Facebook

Následne zatkli a obvinili Eisenmana. Ten nemal vyvíjať žiadny aktívny odpor. Auto malo byť jeho. Sorenson sa môže dostať von aj na kauciu – konkrétne musí zaplatiť milión dolárov (viac ako 860-tisíc eur). Policajti na záver uviedli, že Eisenman nemal doteraz žiadnu kriminálnu minulosť.

Zdroj: DailyStar/ GoFundMe