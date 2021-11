Nord Stream 2 je dokončený, ale plyn ním neprúdi: Na ťahu sú úrady, projekt nemá podporu v EÚ

LUBMIN/BONN/BRUSEL - Plynovod Nord Stream 2 je pod tlakom. Aspoň prvé dokončené rameno dvojpotrubia. Podľa prevádzkovateľa je v sústave okolo 177 miliónov metrov kubických plynu - na prvú prepravu plynu z Ruska cez Baltské more do Nemecka je všetko pripravené.

Kým však k tomu dôjde, môže to chvíľu trvať. Zatiaľ čo politici komentujú klady a zápory sprevádzkovania plynovodu, je teraz rad na úradoch, aby konali. Ale do veci by sa mohli vložiť aj súdy, píše agentúra DPA.

Technicky schválil prvé potrubie do prevádzky pred niekoľkými týždňami príslušný banský úrad v Stralsunde. Preprava plynu na nemecký vnútorný trh ale nie je v súčasnej dobe povolená, pretože sa stále čaká na certifikáciu Spolkovej agentúry pre siete, ktorá sídli v Bonne. Bez nej hrozia pokuty.

Úrad v súčasnosti preveruje, či sú od seba prevádzka plynovodu a predaj plynu dostatočne oddelené tak, ako stanovuje smernica Európskej únie o plyne. Akciová spoločnosť Nord Stream 2 AG požiadala o certifikáciu ako nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete. Podľa úradu zvolila model, kedy Nord Stream 2 môže zostať v skupine Gazprom a byť teda súčasťou dodávateľa plynu. Ako ukazovatele nezávislosti sa hodnotia napríklad organizačná štruktúra alebo personál.

Zdroj: SITA

Podľa bonnského úradu ide o správne, nie o politické konanie. "Existuje zavedená prax so zavedenými štandardmi, ktoré uplatňujeme. Toto nie je prvé konanie tohto druhu, ktoré vykonávame," povedal úrad DPA. Spolková agentúra pre siete má čas do začiatku januára a uviedla, že bude postupovať, ako najrýchlejšie bude môcť.

Nord Stream 2 naznačil, že na certifikačné konanie počká. Zrejme tu teda došlo k prehodnoteniu, podotýka DPA, pretože ešte v septembri Gazprom oznámil, že chce touto cestou pumpovať plyn do Európy už tento rok. Ale aj keby Spolková agentúra pre siete dala projektu zelenú, neodstránili by sa tým všetky prekážky.

Súčasná únijná smernica o plyne určuje, že pred konečnou certifikáciou musí vykonať revíziu Európska komisia. Na jej spracovanie a na záverečné vyhlásenie má Brusel až štyri mesiace. Až potom môže podľa smernice vydať konečné rozhodnutie národný regulačný úrad.

Zdroj: Getty Images

Rozhodnutie národného úradu sa teoreticky môže líšiť od názoru komisie. Potom by Nemecku hrozila žaloba na Súdnom dvore Európskej únie. Potom by bolo na luxemburských sudcoch, aby rozhodli, či je nemecké rozhodnutie o certifikácii v súlade s právom EÚ.

Európska komisia zrejme vyčerpá lehotu na vypracovanie stanoviska aj preto, že politický tlak odporcov plynovodu je veľký. Nord Stream 2 "nie je projektom spoločného európskeho záujmu", povedal hovorca Európskej komisie agentúre DPA. Po vydaní stanoviska z Bruselu má Spolková agentúra pre siete na prípadnú certifikáciu opäť dva mesiace.

Akciová spoločnosť Nord Stream 2 AG by si tento postup určite rada ušetrila, píše DPA. Okrem iného aj preto, že by mohol viesť aj k zníženiu ziskovosti prevádzky plynovodu. Firma by sa navyše musela podriadiť pravidlám nemeckého trhu s plynom a platiť fixný poplatok za dovoz plynu.

Zdroj: Getty Images

Spoločnosť napadla príslušné pravidlá alebo ich uplatňovanie na plynovod na Spolkovom súdnom dvore, na arbitrážnom súde a na Súdnom dvore Európskej únie. Okrem iného argumentuje tým, že novela smernice, ktorá nadobudla platnosť v roku 2019 - teda po začatí výstavby - cieli konkrétne na Nord Stream 2, a porušuje tak právne zásady EÚ o rovnakom zaobchádzaní a primeranosti. A Súdny dvor Európskej únie skutočne nedávno vydal nezáväzné stanovisko, ktoré súhlasí s tým, že v skutočnosti bol novelou smernice zasiahnutý iba Nord Stream 2. Na rozhodnutie sa stále čaká.

Plynovod ale zamestnáva ešte ďalšie súdy. Nemecký zväz ochrany prírody Naturschutzbund Deutschland (Nabu) a ekologická organizácia Deutsche Umwelthilfe (DUH) žalujú na správnom súde v Hamburgu a na vyššom správnom súde v Greifswalde Spolkovú námornú a hydrografickú agentúru a banský úrad v Stralsunde ako schvaľovacie orgány.

Výkonný riaditeľ DUH Sascha Müller-Kraenner si úspech sľubuje najmä od procesu v Greifswalde. Súčasťou stavebného a prevádzkového povolenia od banského úradu v Stralsunde bolo totiž posúdenie vplyvu plynovodu na životné prostredie, a to aj s ohľadom na uhlíkovú stopu. Ak by sa objavili nejaké zásadné nové poznatky, povolenie by bolo nutné preskúmať. Nové dáta ukázali, že uhlíková stopa plynu je horšia, než sa predtým predpokladalo, napríklad kvôli emisiám metánu pri ťažbe a preprave. Súdne pojednávanie je naplánované na polovicu novembra. Podľa DPA by to v žiadnom prípade nemal byť posledný termín ohľadom otázky, či a kedy smie plyn začať plynovodom Nord Stream 2 prúdiť.