VIDEO Polícia rozbila balkánsky kartel: Do Európy chceli dostať tony kokaínu, ohromný úlovok na VIDEU!

Podľa španielskej polície bola táto zločinecká organizácia zložená prevažne z osôb z východoeurópskych krajín, pochádzajúcich predovšetkým zo Srbska, Chorvátska a Čiernej Hory. Členovia sa usadili v rôznych krajinách sveta, podnikali výlety, stretnutia a užívali si vysokú životnú úroveň. Bolo možné ich sledovať, ako navštevujú luxusné hotely a reštaurácie, kde sa spolu stretávali. V Španielsku mala organizácia domy a vozidlá, ktoré členovia skupiny dali k dispozícii najvyšším predstaviteľom, aby sťažili prácu polície.

Cieľom policajného vyšetrovania bolo pokúsiť sa dosiahnuť na vrchol zločineckej organizácie tým, že pokrylo všetky stretnutia, ktoré sa konali v každej krajine. Vďaka spolupráci s kolumbijskou políciou bolo dokonca možné overiť si, ako súvisia so svetom futbalu. Prostredníctvom predaja určitých hráčov sa sledovala stopa prania ziskov z obchodovania s drogami, ktoré smerovali z Južnej Ameriky do Európy.

Niekoľkoročné policajné pátranie

Policajné vyšetrovanie sa začalo v roku 2018, keď bola zadržaná plachetnica, na ktorej cestovali dvaja chorvátski štátni príslušníci a jeden Američan. Našlo sa v nej 1,4 tony kokaínu. Ďalšie skúmanie naznačovalo, že za prepravu bola zodpovedná práve uvedená zločinecká skupina, ktorá má svoje zdroje a prostriedky v pokračovaní nekalej činnosti. Získané informácie však nestačili na preukázanie účasti tejto skupiny na operácii.

Koncom roka 2019 bol v Španielsku odhalený Čiernohorec, jeden z najdôležitejších členov organizácie pôsobiacej v Európe, ktorá znamenala skutočnú hrozbu pre bezpečnosť krajín. Vyznačovala sa zapojením polovojenských členov do svojich radov a zameriavala sa na obchodovanie s drogami, lúpeže v domoch, krádeže vozidiel, pranie špinavých peňazí, vydieranie a únosy.

Prepracovaný systém zločincov

Vrcholom tejto organizácie boli zločinci, ktorí sa zúčastňovali iba jednaní bez toho, aby sa zapojili do akejkoľvek kompromitujúcej činnosti, pričom sa viackrát vyhli policajnému vyšetrovaniu. Podľa získaných informácií sa dospelo k záveru, že organizácia pripravuje veľký dovoz kokaínu z Južnej Ameriky.

V polovici minulého roka sa pokúsili uskutočniť transfer drog z kolumbijského pobrežia na loď, pričom mali všetko pripravené. Akcia amerických úradov však zaistila 1 350 kilogramov kokaínu. Táto policajná akcia bola pre organizáciu, ktorá nevedela, kde sa stala chyba, ťažkou ranou. Počas týchto mesiacov sa zistilo, že organizácia má väzby alebo prepojenia v Taliansku, jednej z krajín, kam bola časť drogy pravdepodobne určená.

Koncom roku 2020 sa podľa španielskej polície organizácia rozhodla podniknúť novú námornú operáciu. Tentoraz by prepravili približne 1 250 kilogramov kokaínu, ktoré by putovali z pobrežia Brazílie do Španielska, konkrétne do Katalánska. Kvôli úspechu operácie uskutočnili zločinci viacero nových stretnutí v Európe a v Španielsku. Uzatvárali sa dohody o percentách a províziách. Jeden z hlavných vyšetrovaných sa mal v Dubaji stretnúť s top investorom a šéfom organizácie.

Úsilie medzinárodnej policajnej spolupráce prinieslo ovocie

Pandémia koronavírusu dočasne zdržala plány organizácie, ale nakoniec sa jej podarilo uvedenú zásielku dostať po mori do Španielska. To už však medzinárodná policajná spolupráca priniesla svoje výsledky. Na viacerých miestach sa uskutočnili domové prehliadky a bolo zatknutých viacero členov.

Vyšetrovaná organizácia mala silné spojenie s inými zločineckými skupinami v Európe, vrátane klanu KAVAC, ktorý bol okrem iných poverený financovaním operácií tejto skupiny prostredníctvom obchodovania s marihuanou. Slovinské orgány v spolupráci so Španielskom, Nemeckom, Holandskom, Chorvátskom a Srbskom súčasne zaútočili na tento klan, ktorý pôsobil vo východnej Európe. V dôsledku tejto úzkej spolupráce bol v posledných mesiacoch zhabaných 836 kíl kokaínu, 2 503 kíl hašiša, 12,5 kila heroínu a 30 litrov amfetamínu. Došlo k zatknutiu 46 ľudí.

"Vyšetrovanie vyvrcholilo rozbitím jednej z najaktívnejších pobočiek balkánskeho kartelu, útokom na jeho logistický a finančný aparát, sťatím hlavy jeho lídrom a podkopaním jeho budúcich operačných schopností," uviedla španielska polícia.

Výsledky operačnej pracovnej skupiny balkánskeho kartelu:

Obvinených bolo 61 členov, z toho 23 bolo zatknutých (13 v Španielsku a 10 v Slovinsku)

Zadržanie 2,6 tony kokaínu

Zadržanie 324 kíl marihuany

Zaistenie v hotovosti 612 000 eur

Zabavenie 9 luxusných vozidiel a 5 motoriek

Zabavenie zbraní, nábojov, nožov, počítačových a telekomunikačných zariadení, kamerových detektorov a množstva dokumentácie súvisiacej so spoločnosťami organizácie.